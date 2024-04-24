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兩岸新能源車發展基地 揭牌

記者黃雅慧／上海23日電
兩岸企業家峰會22日在常州為首個兩岸新能源產業融合發展示範基地進行揭碑。（取材自中國台灣網）
兩岸企業家峰會22日在常州為首個兩岸新能源產業融合發展示範基地進行揭碑。（取材自中國台灣網）

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄與中國方面理事長郭金龍22日在常州為「兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地」揭牌，並舉辦兩岸新能源汽車產業鏈企業對接交流活動，包括理想汽車、比亞迪與奇瑞汽車等車廠在會上介紹相關需求，同時台灣在中國汽車零組件企業也到場做自我推薦，希望跟這些整車廠能夠對接後，成為他們的供應鏈

兩岸企業家峰會台灣方面能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍接受本報系採訪表示，常州將自己定位新能源之都，且目前也是江蘇省新能源車發展最好的，加上地方政府高度支持，常州市政府提三年推動計畫，整合當地各單位資源，希望透過包括兩岸廠商對接，共同項目研究開發等建立後續合作的模式。

兩岸企業家峰會去年開始討論兩岸新產業合作策略，台灣方面提出，因為中國市場大，台灣則是大部分做供應鏈，所以希望加強台灣企業跟中國企業在供應鏈方面合作，台企可以成為中國產業供應鏈重要一環，後來就選定新能源汽車。

杜紫軍表示，新能源汽車在中國這幾年蓬勃發展，現在已成為全球第一，就決定新能源汽車供應鏈合作當做今年開始的一個主題，雙方同意並成立新能源汽車專項工作小組，來推動新能源汽車在供應鏈上的融合發展。目前選了兩個重要地點：一個是江蘇常州，另一個是湖北武漢，後者規畫在10月底進行。

據了解，劉兆玄22日與中國國台辦主任宋濤在常州會面；21日與江蘇省委書記信長星在南京會面；同時與郭金龍21日在南京舉行工作會晤，雙方商定2024年峰會年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。今年兩岸企業家峰會年會預計將在11、12月舉辦，由台灣方面主辦，地點還在討論。

供應鏈 武漢

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