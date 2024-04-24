阿里放眼海外 傳入股韓平台

隨著中國電商 市場逐漸飽和，阿里巴巴集團正朝海外尋找更多的可能性。韓媒近日指出，阿里巴巴正在研擬透過旗下全球速賣通（AliExpress）投資南韓 時尚平台ABLY，預計投資金額可能達到1000億韓元（約7千萬美元）

若雙方協商成真，這也將是阿里巴巴首次對南韓電商公司進行投資。

南韓經濟日報引述投行消息人士透露，阿里巴巴正與南韓時裝平台ABLY運營商談判，可能投資1000億韓元，藉以取得該平台5%股權。阿里巴巴目前已評估南韓多家網上購物商城和平台，並把ABLY作為優先投資選擇。

消息稱，ABLY為南韓最大女裝購物應用程式，估值約2兆韓元，3月女性月活躍用戶（MAU）數量超過700萬，為同業南韓時尚品牌Musinsa及南韓購物網站Zigzag的兩倍之多。

本次投資計畫在阿里巴巴的多輪評估中，ABLY憑藉其在時尚領域的深耕，以及與阿里巴巴集團的業務協同，成為其在南韓電商市場的突破口。

韓聯社3月曾報導，阿里巴巴計畫未來三年在南韓投資11億美元，用以建設物流中心及拓展業務等。

此外，消息並指，預料阿里在南韓一系列的投資可望創造逾3000個職缺。

而作為投資計畫的一部分，阿里今年將先斥資2億美元建設一座18萬平方公尺的綜合物流中心，這也將是南韓最大的單體設施之一。