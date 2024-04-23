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企業A股上市變難 李強宣示嚴格把關

記者林茂仁／綜合報導
國務院總理李強表示將嚴格把關公司上市A股，提升上市公司質量。（新華社）
國務院總理李強表示將嚴格把關公司上市A股，提升上市公司質量。（新華社）

企業到A股上市將愈來愈難，中國國務院總理李強表示，要著力提升上市公司質量，嚴把發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。

新華社報導，中國國務院22日以「進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展」為主題，進行第七次專題學習。李強在主持學習時強調，要加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，更好發揮資本市場功能作用，推進金融強國建設，服務中國式現代化大局。

北京大學光華管理學院院長劉俏在會中作講解資本市場改革情況。國務院副總理丁薛祥、劉國中，國務委員王小洪作交流發言，國務院副總理何立峰提交了書面發言。

李強在聽取講座和交流發言後指出，資本市場是現代金融體系的重要組成部分，中國資本市場加快發展，在促進資源優化配置、支持科技創新、推動經濟社會發展等方面發揮了重要作用。做好資本市場工作，既有很強的綜合性、全局性，又有專業性。

李強表示，要以落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》為契機，扎實做好資本市場改革發展工作，加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交易、退市等關鍵制度，促進投融資良性循環和上市退市動態平衡，著力提升上市公司質量，嚴把發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值，完善和加強資本市場監管，加大對違法違規行為的懲治力度，切實強化中小投資者權益保護，營造公開公平公正的市場環境。

李強指出，要以系統觀念和專業思維來認識資本市場運行的基本規律，以歷史和發展的眼光來把握中國資本市場的階段性特點，既善於學習借鑒國際先進經驗，又始終堅持立足國情因時因勢制宜，更加注重運用市場理念設計規則、制定政策，持續深化資本市場改革。

國務院 李強 投資

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