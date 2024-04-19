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台股19日重挫774點 史上最慘

記者高瑜君／台北20日電
中東情勢緊張，台北股市重挫超過700點。(記者林澔一／攝影)
中東情勢緊張，台北股市重挫超過700點。(記者林澔一／攝影)

台股周五(19)在利率鷹聲再起、台積電釋出半導體產業偏空訊息、中東緊張局勢再升溫等3大利空集結下，賣壓傾巢而出，上演黑色星期五大逃殺戲碼，寫下盤中一度重挫逾千點、台積電市值蒸發逾兆台幣、3大法人大砍近千億元等6大紀錄，單日重挫774點收1萬95277點，成交量暴增至7244億元。

儘管市場賣壓沉重，不過國家隊積極護盤，8大公股行庫進場大買超180億元，以創新高買盤力道拉抬市場信心。台股周五在跌深後，台指期夜盤已先反彈逾百點。

利空匯聚，美股期貨、亞股殺聲隆隆，總計台股寫下的6大紀錄包括：1.台股盤中重挫1009點，是台股史上盤中第2大跌點；2.收盤重挫774點，為台股史上單日最大跌點；3.成交量7244億元，史上第3大量；4.集中市場總市值單日蒸發2.1兆元，史上第2大。

台股跌774點創紀錄。（聯合報提供、財經中心製表）
台股跌774點創紀錄。（聯合報提供、財經中心製表）

5.台積電股價大跌54元，史上第2大，單日市值蒸發1.4兆元，史上第1大，台積電全日零股成交1165.05萬股，創新高；6.外資賣超857.5億元，史上第2大，3大法人合計賣超998.5億元，史上第2大，8大公股買超180億元，創新高。

台積電法說行情變臉，台股周五重挫開低收低；周線大跌1209點或5.8%，第一金投顧董事長陳奕光以「歷史不會重演，但會押韻」來形容，在2013年張忠謀在台積電法說會釋出對展望保守，隔日亦引發台積電跌停，這是自2008年金融海嘯以來台積電首次跌停板。

陳奕光認為，周五有點反應過度，因台積電並沒有下修自身獲利，預料產業利空賣壓已獲得宣洩，後市宜留意跳空缺口是否能快速站回。

此外，融資、大戶也停損出場，導致市場高本益比指標族群千金股賣壓重重，族群股價一片慘綠，逾半數千金股跌幅超過半根停板，其中尤以力旺跌停最弱勢，聯發科大跌57元收993元，退出千金股行列，使千金股檔數減少至14檔，融資餘額降至2820億元。中小型股賣壓亦相當沉重，櫃買指數一舉摜破季線，下跌3.29%或8.26點，收242.42點。

群益投顧董事長蔡明彥認為，周五台股重挫，短線客進場大舉搶帽，政府資金等也進場大力逢低承接，行情在下殺過程中出現換手量，這是好事，對中長期後市並不悲觀。

台積電 台股 融資

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