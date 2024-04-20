中國鋼鐵出口 對美5年少32%

2023年中國的鋼鐵主要傾銷到越南、巴西、印度及土耳其等，出口到美國的鋼鐵數量，較2018年減少約32%。（新華社資料照片）

美國總統拜登敦促美國政府對從中國進口的鋼鐵加徵關稅 ，但華爾街日報報導，2023年中國出口到美國的鋼鐵數量，較2018年減少約32%，中國的鋼鐵主要傾銷到越南 、巴西 、印度及土耳其等。

中央社引述華爾街日報報導，隨著中國房地產市場低迷，國內的鋼鐵生產商將存貨出口，去年中國整體鋼鐵出口量增加33%。根據中國海關總署的數據，截至今年2月，過去12個月裡，中國出口了9500萬噸鋼鐵，超過美國2022年全年估計鋼鐵消耗總量。

不過，根據中國海關總署的數據，中國去年向美國出口81萬5000噸鋼鐵，較2018年的120萬噸減少約32%。2018年時任美國總統川普（Donald Trump）對從中國等地進口的鋼鐵加徵關稅，之後中國向美國出口的鋼鐵數量減少。

報導表示，目前中國鋼鐵正在湧入其他國家，包括巴西、越南、印度、英國、菲律賓和土耳其，這些國家都正對中國進行反傾銷調查。

截至今年2月，過去12個月裡，中國向印度出口的鋼鐵年增84%，大約有300萬噸；中國向越南出口的鋼鐵年增78%，大約1000萬噸。中國向巴西、土耳其及墨西哥出口的鋼鐵分別年增55%、58%及14%。

巴西過去6個月有約2000名鋼鐵工人被解僱或停職，因為當地生產商難以與中國的進口產品競爭。巴西的鋼鐵製造商呼籲對進口鋼鐵徵收25%關稅，以保護當地生產。

報導指出，於2000年代初期中國仍然以生產低端產品為主，但現在中國與全球不同工業競爭，如鋼鐵、紡織、陶瓷，甚至是半導體、電動車及其他高科技設備。

美國財長葉倫此前訪中時表示，中國現在太大了，世界其他國家無法吸收其不斷膨脹的工業產出，而美國認為中國的工業是受政府補貼，擔心這些廉價產品出口到美國，會影響美國本土工業。

美國總統拜登17日以「不公平競爭」為由，敦促對中國鋼鐵和鋁徵收3倍關稅，他此舉也被指是為了吸納藍領階級的選票，增加今年11月總統大選的勝算。

中國商務部表示，經反傾銷調查後，認為原產於美國的進口丙酸存在傾銷，令中國丙酸產業受到實質損害，對美國公司徵收43.5%的保證金。