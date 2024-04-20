中國Q1吸引外資規模 衰退26.1%

中國今年第一季吸引外資規模（FDI）3016.7億人民幣，較去年同期大幅衰退26.1%，中國商務部解讀稱，受到去年高基數影響。（路透）

中國今年第一季GDP年增5.3%優於預期，不過吸引外資規模（FDI）3016.7億（人民幣，下同，約418.6億美元），較去年同期大幅衰退26.1%，外資數據波動受矚目。中國商務部 解讀稱，由於去年同期引資規模達到季度歷史最高水平，今年第一季下滑確實有受高基數影響因素，並指中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，外資在華發展的條件和環境將會愈來愈好。

中國國新辦19日下午就2024年第一季商務運作及工作狀況召開記者會，中國商務部外國投資 管理司負責人吉小楓作出上述表示。她指出，FDI波動是正常現象，強調對中國吸引外資的情勢要全面分析，不僅要看引資規模的變化，更要看到引資結構的最佳化，以及未來的發展前景。

從引資規模來看，吉小楓提到，今年第一季中國新設外資企業達到1.2萬家，年增20.7%，並指新設企業數量成長有一定風向標作用，將對未來到資形成一定支撐。

從引資結構優化來看。吉小楓指出，今年第一季中國製造業實際使用外資達810.6億元，其中高技術製造業引資達377.6億元，占全國引資比重較去年同期分別提高2.3和2.2個百分點。部分先進製造領域引資增長也比較快，例如醫療設備製造業引資年增169.7%，充分顯示出引資結構的持續優化。

吉小楓表示，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。隨著「新質生產力」發展不斷推進，以及一系列穩健、促進開放、引外資的政策效應持續顯現，外資在華發展的條件和環境將會越來越好。

針對商務部舉辦的外資企業圓桌會議，吉小楓表示，截至目前，商務部已召開24場外資企業圓桌會議，600多家外資企業、外國商協會與會，其中，今年以來就已經召開了9場，商務部還根據外資企業反映的痛點難點問題，建立了問題清單，會同有關部門推動解決。