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台積電法說震撼 三個下修 半導體、晶圓代工、車用市場 不如預期

記者尹慧中、蘇嘉維／綜合報導

台積電18日舉行線上法說會，總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場。惟魏哲家強調，台積電今年健康成長、營收年增21%至26%的目標不變，並上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。

台積電18日股價開低走高，收盤撮合前衝上當日最高價新台幣810元，惟最後一盤7973張大單敲出，終場收平盤804元。魏哲家下修三大領域展望，嚇壞投資人，不僅台積電周四夜盤個股期貨重挫近5%，拖累台指期夜盤大跌近400點，再度摜破2萬點，周四ADR早盤也跳水跌逾5%，費半指數也重挫約1.5%。

法人分析，台積電掌握全球半導體市場脈動，其下修三大關鍵展望，透露半導體市場復甦腳步不如預期，僅AI獨領風騷。

魏哲家坦言，整體半導體市場將經歷更和緩及漸進的復甦，包括半導體與晶圓代工都正在擺脫急劇庫存調整和2023年的低基期，因而下修2024全年全球半導體市場（不含記憶體）的展望，由原先與估年增超過10%，降為增加約10%；晶圓代工業看法則由原先估計年成長20%，下修為年增15%至17%。

他認為，總體經濟和地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求。

至於403大地震影響，台積電18日晚間公告，台灣廠區在地震後的第三天結束前完全復原，但此次地震導致一定數量的生產中晶圓受影響，預計大部分生產損失將在第2季恢復。

台積電統計，此次地震總體影響，將使第2季毛利率下降約50個基點（basis points）、即0.5個百分點，並將在第2季認列扣除保險理賠後相關地震損失約新台幣30億元。

魏哲家強調，台積電仍然預期2024年會是健康成長的一年，因技術領先和廣泛的客戶群，營運將逐季成長，維持先前營收年增21%至26%的目標不變。

至於各項應用市況，魏哲家說，高效能運算（HPC）與AI應用仍強勁、手機穩健成長、PC復甦較慢、物聯網（IoT）和消費性應用仍在調整，車用也在去庫存。

魏哲家並調整對車用市場看法。他提到，三個月前預期今年車用市場會成長，如今看來將轉衰退。

AI方面最為樂觀，魏哲家並上修相關看法。他說，2028年AI相關業績將占台積電營收超過20%，此外，原本認為能見度達2027年，如今也延長至2028年，對台積電營運貢獻比重同步拉升，預期未來五年伺服器AI處理器將以 50%的年複合成長率增加。

談到本季展望，台積電預估，美元營收為196億美元至204億美元，約季增3.9%至8%，匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3。以平均值200億美元計算，約季增6%，符合預期。

至於第2季毛利率，受電價上漲與403大地震影響，估約51%至53%、低於首季的53.1%；營益率估40%至42%，較首季42%持平至略減，呈現「雙率雙降」。

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