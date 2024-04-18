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經營舉步維艱 上海「城市超市」無預警停業

記者賴錦宏／綜合報導

有「上海精品超市樣板」之稱的上海城市超市（CITY SHOP）16日宣布停止所有門店業務。上海城超坦言「因經營舉步維艱，儘管採取了多種自救手段依然難以為繼」。

中新社報導，上海城市超市有限公司（簡稱上海城超）發布《告知書》稱，現公司決議解散，決定自4月16日起停止所有門店的經營。上海城超停業後，擬通過法律途徑，在法律的框架內，依法、妥善、公平解決公司遺留的債務問題，最大限度保障所有債權人的利益。

告知書還提到，自16日起，上海城超進入停業清理狀態，員工薪酬計算至4月15日，社會保險金繳納至4月，離職經濟補償金（若有）則留待清算後依法予以妥善解決。

至於關店原因，上海城超坦言「因經營舉步維艱，儘管採取了多種自救手段依然難以為繼」。

公開信息顯示，上海城超成立於1995年。據澎湃新聞報導，該超市經營世界各地的風味食品，80%以上為進口商品，是上海乃至長三角規模最大的進口食品與日用品超市之一，定位中高端零售商。超市內的現製雞蛋卷，一時成為必買「網紅」。

城市超市曾經在上海有10家門店，其店鋪分布於近鐵廣場、金橋、上海影城、虹梅路、徐家匯、天山等地。2008年7月走出上海，在北京開設分店。

中新社引述聯商高級顧問團主任周勇說，上海居民購物渠道多樣化給商超的經營帶來了挑戰。僅上海市場，精品超市有Ole’、City’super、APITA以及在中國大陸市場瞄準中產消費的ALDI奧樂齊，會員店有Costco開市客、山姆會員店，傳統超市有大潤發、華潤萬家、沃爾瑪等，多種模式在各自賽道上激烈競爭，也要面對其他對手的流量擠壓。

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