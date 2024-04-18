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中國房地產白名單 首批逾718億美元獲准

財經新聞組／綜合報導

中國城市房地產融資協調機制又有新進展。根據官方消息，截至3月末，商業銀行對協調機制推送的全部第一批白名單項目完成審查，其中審批同意項目數量超2100個，總金額超5200億元人民幣（約718億美元），對部分不符合條件的項目已向協調機制反饋。

中新社報導，今年1月，中國官方宣布建立城市房地產融資協調機制，以更加精準支持房地產項目合理融資需求。

中國國家金融監管總局介紹，對於協調機制推送的白名單項目，商業銀行堅持市場化、法治化原則，嚴格做好貸款「三查」和項目可行性評估，結合自身經營情況和風險承受能力進行綜合論證，切實把控好風險。對於符合授信條件的項目，銀行建立全流程綠色通道優先受理、快速審批，提高項目落地效率。

對暫時存在問題的項目，商業銀行及時向協調機制報告反饋，協調機制推動解決問題後可再次向銀行推送開展審查。對於確不能符合相關條件的項目，項目實際沒有融資需求，或項目公司出現破產重整、查封凍結、重大違法違規行為、逃廢金融債務等問題，由協調機制從推送名單中移出。

據瞭解，第一批白名單項目順利推進，有力支持房地產項目建成交付。在協調機制推動下，一些原本可能停工但已部分銷售的項目得到資金支持，為增強居民購房信心、穩定房地產市場發揮了積極作用。協調機制聚焦在建項目，有效緩解房地產企業流動性壓力，助力房地產企業回歸主責主業。

協調機制也明顯提升了金融機構貸款意願，通過建立信貸資金「借-管-還」的閉環管理和風險控制流程，銀行機構明確盡職免責要求，消除了基層信貸人員後顧之憂。

房地產 融資 貸款

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