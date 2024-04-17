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彭博：以國晶片若斷鏈 台廠迎轉單效益 台積電與聯電產能可以彌補

財經新聞組／綜合報導

伊朗與以色列衝突情勢緊繃之際，彭博分析師認為，如果雙方衝突擴大，將威脅以色列的晶片生產，但由於以國的全球半導體供應占比不到8%，因此影響尚屬輕微，而且台積電與聯電有產能可彌補以色列的晶片生產中斷。

英特爾與高塔半導體在以色列設有晶圓廠，若伊朗與以色列衝突擴大，可能促使以國一些半導體工程師離開中東尋求避難，且晶圓廠運作所需的水、電力和材料供應也可能中斷。但彭博分析師說，英特爾和高塔的晶圓廠合計產能在全球占比不到8%，因此對全球半導體供應鏈的影響尚小。

英特爾在以色列中南部城市Kiryat Gat的晶圓廠生產10奈米以下晶片，2023年每月生產6.6萬片12吋晶圓，相較之下，全球先進製程的產能為每月90萬片。至於高塔半導體在以色列營運兩座晶圓廠，利用80奈米和更大的節點製程，每月生產6.4萬片8吋晶圓。

彭博分析師指出，最糟的情節是以色列和高塔半導體被迫讓以色列的晶圓廠暫停運作，屆時，台灣的晶圓代工業者將獲得轉單效益，尤其是台積電。

如果英特爾暫停在以色列運作，可能會把部分生產委外，且會讓競爭同業超微（AMD）擴大市占。無論是哪種情況，都有利於台積電。目前台積電控制全球46%的先進製程產能。

至於高塔半導體的客戶，大多是採購車用和消費性電子產品的晶片，這類晶片是利用成熟製程製造，而且這些客戶通常會採用「雙供應來源」的策略，有利於迅速轉向聯電或其他台灣成熟製程晶圓廠，維持晶片供應不受影響。

研究機構TrendForce數據顯示，去年第4季全球前10大晶圓代工業者營收季增7.9%，達304.9億美元。其中，台積電3奈米高價製程貢獻營收比重大幅提升，推升台積電第4季全球市占率突破6成。

以色列 台積電 晶片

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