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中國5.1旅遊 熱門航線經濟艙賣光 民眾準備開搶4.17啟售的火車票

記者謝守真／綜合報導
從目前預訂情況來看，預計今年「五一」假期中國出遊人數將大幅超越過去數年。圖為去年「五一」期間南京夫子廟遊人如織景象。（中新社）
從目前預訂情況來看，預計今年「五一」假期中國出遊人數將大幅超越過去數年。圖為去年「五一」期間南京夫子廟遊人如織景象。（中新社）

中國「五一」小長假即將到來。中國多家線上旅遊平台的數據顯示，繼清明之後，「五一」假期將再度迎來旅遊預訂高峰。根據旅遊平台「去哪兒」的數據，「五一」期間多條熱門的國內旅遊航線的經濟艙目前均已售罄。

中國今年的「五一」假期從5月1日至5月5日共計5天，但4月28日（周日）、5月11日（周六）必須補班。

澎湃新聞引述中國旅遊平台「去哪兒」的數據指出，自4月6日起，「五一」假期熱門城市機票預訂量迅速增長，單日預訂量已超過2023年同期。其中，機票平均支付價格也已追平2023年，預期「五一」旅客量將再創新高。

「攜程」平台也指出，「五一」中國境內機票搜尋熱度年升近20%，較2019年同期走升近30%。其中，中長線旅遊成為「五一」假期主角，占比達56%。有業內人士認為，今年中國「五一」假期出遊人數預計將大幅超越過去幾年。

「去哪兒」平台的數據顯示，上海至大理、北京至大理等熱門旅遊航線的經濟艙均已售罄。

「去哪兒」大數據研究院研究員肖鵬表示，今年「五一」出遊需求旺盛，部分航線會出現票量不足的問題，建議有出遊需求的旅客盡快購買。「五一」火車票即將於4月17日開賣，不少中國民眾已磨刀霍霍準備搶票。根據中國火車票預售規則，4月17日可購買5月1日車票，18日可買5月2日車票，依此類推。

在出境旅遊方面，中國多家平台數據提到，出境遊也將在今年「五一」假期迎來爆發。春秋旅遊表示，今年「五一」假期中最大的變化是，出境旅遊預訂人次年增近兩倍，尤其是歐洲長線團，4至5月期間的團量基本上恢復到2019年。

攜程則指，「五一」假期的出境遊簽證自2月下旬起就增加明顯，春節後一周周比上漲超過3倍，並以每周50%增速上升。目前「五一」假期辦簽人數年增超過三成，辦簽交易額已超過2019年同期。

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