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外資上演大逃殺 台幣寫八年新低

記者陳美君／綜合報導

中東戰火釀恐慌，外資上演大逃殺。台灣匯銀主管指出，熱錢16日瘋狂匯出逾10億美元，匯市爆量重貶，新台幣匯率盤中最低貶至32.565元、最多貶值1.87角；新台幣跌深吸引出口商進場拋匯，中央銀行也選在尾盤作價，終場貶值1.12角、收32.49元，連四貶並為近八年新低。

新台幣匯率16日收在32.49元，為現任央行總裁楊金龍任內新台幣匯率最低紀錄，在此之前，新台幣匯率最低收盤價是2023年11月1日的32.484元；當時外界關注，32.5元是否為「楊金龍防線」，楊金龍回應，32.5元不是「防線」，央行關注的是新台幣匯率「相對穩定」，雖然新台幣匯率貶值，但其他幣別貶值幅度更大，新台幣匯率沒有所謂的「貶值底線」。

匯銀主管指出，除熱錢匯出，著眼美債殖利率飆上今年新高，投信業也出走海外加碼投資，出口商與央行則站在拋匯方，匯市交投熱翻天，一日便爆出23.812億美元成交巨量。

台股指數16日狂瀉逾500點、跌破2萬點大關，新台幣匯率盤中也貶破32.5元、最低來到32.565元，不過著眼主要亞幣都在貶，央行順應國際潮流，僅在尾盤作價調節，讓新台幣匯率收在32.49元，目的是讓新台幣貶速略為緩和些，32.5元關卡也能「多守住一天」。

央行統計顯示，美元指數16日漲破106、上漲0.33%，主要亞幣全軍覆沒，其中又以台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶幅0.75%，表現最弱勢。新台幣匯率昨天貶幅0.34%，不及韓元貶幅的一半，但超前日圓跌幅0.32%、星元0.28%及人民幣的0.02%。

匯銀主管表示，台灣金融市場16日股匯債價格全數重挫，令投資人驚慌失措，主要原因為中東地緣政治風險升溫，一旦危機擴大，恐導致石油價格上漲、點燃通膨火焰，導致美聯準會降息延後。匯銀主管分析，目前看起來，今年上半年美元都會維持強勢，新台幣匯率則是偏弱格局，估計短期內，新台幣匯率將維持32.2~32.8元區間震盪。

回顧近年新台幣走勢，楊金龍2018年上任以來，收盤價還沒貶破過32.5元，在16日以前，最低收盤價為2023年11月1日的32.484元。

匯率 央行 投資

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