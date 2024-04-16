中國第1季GDP成長5.3%、優於預估 靠製造業帶動

中國今年第1季實質國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5.3%，高於市場預估。(歐新社)

中國今年第1季實質國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5.3%，高於去年第四季時的5.2%，也高於經濟學者預估的4.8%，主要靠製造業擴張帶動，顯示北京聚焦於製造業的策略開始見效；不過3月單月數據相對偏弱。

第1季工業生產比去年同期增加6.1%，零售銷售溫和成長4.7%。出口額成長1.5%，出口量則增加4%，顯示出口價格下降。

3月工業生產僅成長4.5%，遠低於1~2月的7%、及預估的5.5%增幅。上月零售銷售成長3.1%，低於1~2月的5.5%，也低於預估的4.6%增幅。，

第1季固定資產投資 比去年同期增加4.5%，高於1~2月的4.2%，也高於經濟學者預估的4.2%增幅。

高盛 、摩根士丹利及亞洲開發銀行都將上調中國今年全年的經濟成長率預估到5%，符合政府所訂的成長目標。

不過，工業生產與零售銷售成長主要靠1月及2月表現良好，3月已出現動能減弱信號，且3月出口額意外下降，加上新訂單增加主要是靠海外需求帶動，因此專家表示，決策官員仍須刺激國內支出。經濟學者警告，除非經濟更廣泛地好轉，否則單靠製造業支持，經濟成長仍然艱難。

麥格理集團首席中國經濟學者胡偉俊指出，「現在就說中國經濟將持續復甦，仍為時過早」。

其他值得觀察的指標還包括住宅銷售。房市能否趨穩，是經濟復甦的核心，因為這將提振信心，鼓勵消費支出，並使投資增加，但目前還差得很遠。今年1~2月住宅銷售額年比劇減33%，是2022年5月來最大減幅，且3月可能持續萎縮。新屋銷售仍然疲軟，預示房市將連續第三年萎縮。3月住宅投資也將更加萎縮。

另一項重點是名目GDP。由於中國經濟一直處於通貨緊縮的恐懼中，工資及物價升幅皆軟，2月生產者物價下跌，預示未來通縮壓力更重，消費者物價也接近負數，因此名目GDP比實質GDP更為重要，可以顯示通縮對經濟造成的影響，也與企業獲利及營收成長關係密切。名目GDP也被用來計算中國的GDP平減指數，這是最廣泛的物價指標。去年平減指數連三季下降，是1999年來最長的一次。

還有一個根深蒂固的問題，就是勞動市場疲軟，青年失業率持續上升。去年第4季新進員工薪資降幅創新高，今年第1季回升。