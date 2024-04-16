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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

中股仍疲弱 首季IPO僅236億人民幣

財經新聞組／綜合報導
中國今年首季IPO籌資金額，較去年同期大減64%。圖為中國證監會。（中新社資料照片）
中國今年首季IPO籌資金額，較去年同期大減64%。圖為中國證監會。（中新社資料照片）

中國股市仍然疲弱不振，據統計，今年首季中國首次公開募股（IPO）籌資金額只有人民幣236億元（約32.5億美元），較去年同期大減64%；IPO數目也有30宗，按年下跌逾一半。

日經亞洲引述德勤（Deloitte）的統計，今年首季中國的IPO籌資金額只有236億元，較去年同期的651億元大減64%；IPO件數也有30件，較去年同期的68件減少逾一半。

德勤也因此大幅調降對今年全年中國IPO的預測，將對今年全年IPO籌資金額預測，由原來介於2670億元至3170億元，調降至1390億元至1660億元。今年全年IPO的數目預測，也由介於260至330件調降至最低的115件。

德勤資本市場服務團隊的服務主管Dick Kay表示，預測目前中國的IPO速度將保持不變。

中國近期發布多份有關加強監管資本市場的文件。今年3月中國證監會發佈4項文件，從發行准入、上市公司持續監管、中介機構監管等各方面提出措施，突出了「強本強基」和「嚴監嚴管」的要求。

Dick Kay表示，中國當局緊縮了上市規則，導致很多公司放棄在中國上市，這些規則不但針對擬上市的公司，而且還針對認購的投資人。

除此之外，中國證監會又在3月公布年度部門預算，表示計畫加大抽查力度，對擬上市公司抽查20%，較2023年的5%大幅增加。

中國國務院4月12日發布新的「國九條」，強調堅持和加強中共對資本市場工作的全面領導，打造「監管鐵軍」嚴打操縱市場及處理股市波動機制問題。

報導形容，這些加強監管的舉措，都是由吳清接任中國證監會主席後推行。吳清因強硬監管作風曾有「券商屠夫」之稱。

吳清的任命被視為北京決心透過嚴格監管，來提振市場信心。

報導指出，中國股市低迷下，連中國國企旗下公司也叫停IPO。先正達（Syngenta）今年3月宣布，考慮到「行業環境」和「自身發展戰略」，將擱置拖延已久在上海融資100億美元的計畫。先正達是中國國營企業中化集團旗下先正達集團的一部分。

報導又提到，香港股市也陷入困境。香港過去14年連續 7年成為全球IPO「領頭羊」，但今年以來IPO也進展緩慢，只有12件IPO，涉及47億港元，年減30%。

香港 國務院 預算

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