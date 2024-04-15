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奇瑞打造歐洲豪車 可能合作捷豹路虎

記者黃雅慧／綜合報導
奇瑞董座透露歐洲兩家豪華品牌車企或將採其平台造車。圖為奇瑞捷豹路虎第50萬輛車出廠。（新華社）
奇瑞董座透露歐洲兩家豪華品牌車企或將採其平台造車。圖為奇瑞捷豹路虎第50萬輛車出廠。（新華社）

中國車企奇瑞汽車董事長尹同躍14日進行駕駛旗下高端品牌星途星紀元ET進行長途高速高階智駕挑戰直播活動，在場媒體人吳佩在微博上引述尹同躍言論表示，「某歐洲豪華品牌」要用星途星紀元的技術平台造車，有一家已接近落實簽約，另一個海外品牌「也在談」。

公開資料顯示，星途為奇瑞汽車子品牌，在2019年的4月16日正式上市，主打SUV車輛，且以高端客群為主。

IT之家報導，尹同躍稱，星途星紀元品牌「要往高端走」，更放言要將其打造成「奇瑞的BBA（賓士、BMW及AUDI）」，就像豐田的LEXUS。他還說，奇瑞是中國汽車出口第一名，不用加定語，各個維度都是。「中國出口的乘用車，每三台就有一台是奇瑞。」

值得注意的是，奇瑞在2012年與捷豹路虎共同出資成立奇瑞捷豹路虎汽車，雙方股比50：50。該車企目前已推出攬勝極光L、全新發現運動版、捷豹XFL、捷豹XEL及捷豹E-PACE等車型。路虎攬勝純電動版車型據悉將於年內正式發布。也因此，有網友推測尹同躍口中的合作方可能是捷豹路虎。

據了解，奇瑞捷豹路虎汽車的量產車型的款式不多，但卻有一批死忠的車迷願意埋單。

此前，奇瑞控股集團董事長尹同躍曾為星途定下銷量目標，2024年星途品牌至少實現50萬輛的年銷量。

據奇瑞近日發布銷量數據：3月奇瑞銷售汽車18.16萬輛。其中，奇瑞品牌銷量11.69萬輛，年增40.7%；星途品牌銷量6653輛，年增3%；捷途品牌銷量3.55萬輛，年增82%。相較奇瑞其他兩個品牌，高端品牌星途銷量與增速顯得黯然失色，且今年第1季，星途累計銷量2.4萬輛，如要達到50萬輛的目標，挑戰不小。

高端品牌之外，奇瑞也面向年輕消費者出力。奇瑞12日才在北京舉辦新勢力iCAR品牌之夜，該品牌明確「年輕人的車」的定位。尹同躍出席該活動還稱集團將不遺餘力地支持iCAR的發展，「投入沒有上限」。

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