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中銀行下架大額存單 逼錢入市 招行率先取消3年期、5年期產品

記者黃雅慧／綜合報導
近年來銀行淨息差持續承壓，招商銀行率先將3年期、5年期的大額存單在銀行App下架。（中新社）
近年來銀行淨息差持續承壓，招商銀行率先將3年期、5年期的大額存單在銀行App下架。（中新社）

中國銀行界有「零售之王」稱號的招商銀行率先將3年期、5年期的大額存單在銀行App下架。外界分析，銀行紛紛將中長期限的大額存單下架主因在於，近年來銀行淨息差持續承壓，而中國官方政策有意逼存款能出來消費或投資，多家銀行不得不出此策。

中國基金報報導，目前招商銀行所能提供的「熱銷產品」僅剩2年期以內的大額存單，且存款利率均在2.15%年化利率以下。而去年招商銀行3年期的大額存款利率曾達到年化2.9%。此外，浦發銀行、興業銀行等多家銀行則稱3年期大額存單額度已售罄；另外，雖有部分銀行App頁面仍能查找到相關產品，但都限制大額存單的購買條件。

市場人士認為，當前客戶存款的意願依然較強，雖然銀行流動性相對充裕，但在資產端投放相對乏力情況下，將成本較高的中長期定期存款或存單壓降有利於管理淨息差。

一段時間以來，中國的銀行深受淨息差所苦。中國金融監督管理總局數據顯示，截至2023年底，商業銀行淨息差下滑至1.69%；從各銀行2023年年報來看，招商銀行淨息差為2.15%，較前年下降25個基點。工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行淨息差也分別較前年下降31個、31個、30個、16個、20個、19個基點。

「存貸利率進入下行通道，淨息差承壓之下，不少銀行仍難捨規模情結，積極爭奪更多的市場和客戶資源，各種形式的高息攬儲現象層出不窮。」招聯首席研究員董希淼通過新華社表示，靠高息拉來的存款難有「忠誠度」，儲戶一旦碰到更高利率就會「存款搬家」。

第一財經報導，近期中國儲蓄國債也引發「秒殺」搶購潮。中國財政部官網顯示，第一期儲蓄國債期限三年，票面年利率2.38%；第二期儲蓄國債期限為五年，票面年利率2.5%，最大發行額皆為225億元（人民幣，下同，約31.09億美元）。利率相較中國國行存款利率略高，也成為民眾標的。

據人行近期發布金融數據顯示，第1季存款增加11.2兆元。其中，住戶存款增加8.5兆元，非金融企業存款增加2,225億元。顯示民眾與企業相較於投資，或更傾向於保持現金，增加存款。

中國銀行面臨定存太多挑戰 資料來源：新聞整理
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