寧德時代最強儲能產品 上秀 強調五年容量、功率零衰減 可大規模量產 相關業務將躍第二成長曲線

寧德時代發表全球首款五年零衰減鋰電池儲能產品。（取材自微博）

中國動力電池龍頭寧德時代近日發表儲能新產品─天恒儲能系統，強調是全球第一個實現五年容量零衰減，五年功率零衰減，並可大規模量產交付。目前來看，儲能系統業務已成為寧德時代的第二增長曲線。

零衰減是指電池在經過多次充放電後，其容量仍然能夠保持在初始狀態，沒有發生衰減。中國商報報導，寧德時代儲能事業部技術長許金梅說，天恒儲能系統集「五年零衰減、6.25兆瓦時、多維真安全」於一體，在標準20尺的貨櫃內，能夠實現6.25兆瓦時的高能量，讓單位面積能量密度提升30%，同時減少20%的整站占地面積。

容量五年零衰減是長壽命鋰電池的一個里程碑，但對致力於滿足新型電力系統需求的儲能電站而言，功率零衰減同樣至關重要。

許金梅表示，寧德時代天恒儲能系統採用仿生SEI和自組裝電解液技術，為鋰離子清除路障，實現五年功率和容量零衰減，並能進行大規模量產。

目前，市場上的部分儲能產品存在低價、低質等問題。隨著各大廠商追求大電芯、大容量儲能產品的步伐不斷加快，安全性成為儲能產品發展的重中之重。

寧德時代表示，以領先的研發技術和極限製造能力，成功地解決零衰減電池中鋰金屬高度活性的難題，有效遏制了氧化反應引發的熱失控現象，實現大規模量產五年零衰減系統。

在技術儲備方面，寧德時代早在2016年就啟動長壽命零衰減技術的研發，並在2020年成功研發三年零衰減的超長壽命電池，是業內首款壽命達到12,000次以上的磷酸鐵鋰電池。

專案投運三年以來始終保持額定容量，年利用率維持98%以上。

從2018年到2023年，寧德時代儲能業務的營收從人民幣1.89億元激增至近人民幣600億元，成為公司的第二大收入來源。2023年寧德時代全球儲能電池出貨量市占達到40%。

中國物理與化學電源行業協會儲能應用分會預測，到2025年新型儲能產業規模有望突破人民幣1兆元，到2030年規模預計接近人民幣3兆元。

當前，儲能行業受到資本市場的熱烈追捧。長城證券 統計，儲能一級市場的投融資 金額將實現200%增長。