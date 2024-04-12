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台企首例 鴻海傳規畫執行長輪值制 採4人輪流 每人任職半年

國際中心、記者蕭君暉／綜合報導
路透報導，鴻海集團正規畫實行輪值執行長（CEO）制。（路透資料照片）
路透報導，鴻海集團正規畫實行輪值執行長（CEO）制。（路透資料照片）

路透報導，知情人士透露，鴻海集團正規畫實行輪值執行長（CEO）制，不僅是台灣企業首例，也是鴻海成立50年來一大變革，目的是要培養新一代領導人才，更加落實公司治理。鴻海不評論相關報導。

路透引述消息人士談話指出，鴻海的輪值執行長制，主要是為培養接班人做準備。另有二位消息人士則說，考慮中的選項之一，是會有四人輪值，每次輪值六個月，以回應外部對公司治理提出更高的要求，並且希望以制度化方式培養高階領導團隊，但消息人士強調，細節尚未定案，且仍有變數。

路透指出，這等於是鴻海集團首次將集中在董事長一人手中的經營決策，下放到四個人，輪值執行長各自歷練，醞釀世代交替的氛圍。

至於輪值執行長人選，一位消息人士透露，可能由不同的高階主管擔任，這項制度的實施範圍將僅限於鴻海集團的六大事業群以及部分中央單位，不包含工業富聯（FII）、鴻騰精密（FIT）、富智康（FIH）等旗下子公司。

消息來源也表示，輪值執行長制度實施的細節尚未最終定案，包括人選都有可能變化。

報導提到，鴻海現任董座劉揚偉上任後即成立經營委員會，每季召開法人說明會，試圖改善公司的透明度。其中一位消息人士提及，鴻海參考許多公司的作法，從去年底開始，輪值執行長即是討論的選項之一。

目前全球科技業最廣為人知實行輪行執行長制的企業，當屬大陸華為集團。華為2011年開始採用輪值執行長制度，每次輪值時間為六個月。輪值執行長是公司經營管理及危機管理的最高負責人，並根據授權，召集和主持公司董事會常務委員會，以及經營管理團隊的相關會議。但其實這種輪值執行長的制度，在國際大企業中並不常見。

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