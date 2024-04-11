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亞銀：台灣高房價成負面經濟影響

編譯黃淑玲、簡國帆／台北12日電
台灣雙北房價高攀不起，圖為淡水街景。(記者游智文/攝影)
台灣雙北房價高攀不起，圖為淡水街景。(記者游智文/攝影)

亞洲開發銀行(ADB)昨天微幅上調亞洲開發中國家今年的經濟成長率預測至4.9%，因為許多經濟體的暢旺景氣，抵銷中國的放緩態勢；其中ADB上調台灣今年經濟成長率至3%，但也建議政府須制定政策，以免房價日益難以負擔。

亞銀發布「2024年4月亞洲與太平洋經濟預測」報告，預估亞洲開發中國家今年的經濟成長率4.9%，略高於上次預測的4.8%。亞銀首席經濟學家帕克說，「儘管有著外部環境不確定性，今年開發中亞洲的經濟成長仍然強健」、「多數經濟體的升息循環告終、半導體景氣回升帶來的貨物出口持續復甦，將支撐成長」。

主要亞洲開發中經濟體中，印度以預估成長7%傲視群雄，東南亞則以菲律賓預估成長6%最高，中國大陸儘管上調至4.8%，但低於上次預測值5.2%，除了受到房地產影響，國內需求也仍偏弱。至於台灣今年經濟預料將成長3%，高於香港的2.8%、新加坡的2.4%及南韓的2.2%。

亞銀報告也以專章描述台灣的經濟表現、經濟前景及政策挑戰。展望前景，亞銀指出，台灣目前的優勢包括具備高技能的勞動力、位處貿易戰略要地、以及高科技產業基礎強大，審慎的總經政策也發揮助益，但國營企業、退休金基金及健保體系的長期表現也引發憂慮，人口老化與地緣政治緊張持續抑制投資與貿易也是隱憂，使台灣的潛在經濟成長率從3.5%降至3%。

報告指出，台灣的政策挑戰為房價問題。過去10年來台灣的房價漲幅超過所得成長，2013至2023年房價平均上漲4.3%，房價在亞洲名列前茅，甚至可與高所得經濟體相比，同期間名目薪資年增率卻僅約1.9%，導致許多人延後購屋，2013年購屋者平均年齡介於30至35歲，2023年已提高到35至40歲。

而住房成本居高不下，已造成負面的經濟和社會影響。房貸占所得比率升高，降低其他品項的消費者支出，也會降低生育意願，2022年家庭債務占國內生產毛額（GDP）來到88.7%。

亞銀認為，台灣當局正採取措施解決這個問題，但執行面有待加強，例如2017年設定的興建20萬戶社會住宅目標，已經過時且不足，政府應評估是否需要更多社會住宅、從而擴大計畫並加速興建進度，以確保平價住房供應充足。

亞銀也建議政府應重新檢視房貸補貼措施，使其更加合理。由於台灣的租屋市場規模仍小，也未受管制，鼓勵租屋的政策將能擴大租屋市場，隨著租屋市場擴大，也應強化保障房東與房客權益的法規。

房價 退休金 新加坡

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