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聯想結盟京東 AI市場搶占先機 訂3年大計 銷售拚165億美元

記者黃雅慧／綜合報導
中國個人電腦巨頭聯想與京東簽署戰略合作協定，推動AI終端產品普及化。（聯想集團官網）
中國個人電腦巨頭聯想與京東簽署戰略合作協定，推動AI終端產品普及化。（聯想集團官網）

中國個人電腦巨頭聯想與京東簽署戰略合作協定，推動AI終端產品普及化，雙方確立未來三年銷售目標拚人民幣1200億元（約165.8億美元），兩巨頭強強聯合在AI市場搶先機。外界認為聯想與京東透過AI領域尋找新的增長點。

值得注意的是，聯想創新科技大會（2024 Lenovo Tech World）將於18日在上海揭幕，此前聯想董事長兼CEO楊元慶預告，具備個人大模型、自然語言交互、開放生態、智慧混合算力、真隱私真安全等五大特徵的真正意義AI PC，將在這場大會上正式對外發布。

根據聯想與京東協議內容，雙方將緊扣大模型和生成式AI技術帶來的產業機遇全面升級戰略合作，且在AI行銷、智慧供應鏈、AI服務以及AI技術融合等方面深化合作，攜手為更廣泛消費使用者和政企客戶提供全棧AI的產品、方案和服務。同時將互為首個AI PC先鋒夥伴，共建AI終端產業生態，加速AI PC等AI設備落地。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，聯想已開啟面向AI的新十年，致力於推動AI普惠千家萬戶、千行萬業。此次戰略合作是一次里程碑式的全方位合作，從AI PC等智慧終端到服務器等基礎設施，以及方案服務。

京東集團CEO許冉表示，面對AI帶來的全新機遇，京東也將依託於自身在數智化社會供應鏈方面的能力積累，和聯想一起探索高質量發展路徑，為消費者和企業客戶提供更多、更快、更好、更省的消費體驗，讓AI真正普惠千家萬戶。

電商報指出，聯想與京東「強強聯手」，更像「抱團取暖」，兩大巨頭面臨不得不改變，並尋求新增長動力的階段，而AI就是尋找新增量的關鍵。

京東與聯想將共建AI終端產業生態，推動AI PC等設備的普及。結合京東的AI換新加速計畫，雙方將為用戶提供更具吸引力的以舊換新補貼和升級服務體驗，這將降低消費者嘗試和更換AI產品的成本，有助於進一步擴大AI產品的市場滲透率。

事實上，京東與聯想此前便展開多次合作。京東早於2016年就與聯想簽署三年人民幣600億元（約82.9億美元）的戰略合作協議，並順利達成銷售目標；2019年京東商用與聯想商用正式簽署戰略合作協議，定下幫助100個合作夥伴突破人民幣10億元（約1.3億美元）目標銷售額。

AI 供應鏈 CEO

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