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馬雲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

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馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

阿里巴巴集團創辦人馬雲，在阿里內網發表題為「致改革致創新」的帖子，並判斷「三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」

這是退休後的馬雲，五年來首次長篇幅分享對公司改革創新及未來前景的思考。

新浪科技報導，馬雲在文中高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。

馬雲認為，過去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。透過向大公司病開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。

他提到，新管理層「直面問題、直面未來，相信年輕人，對年輕團隊充分授權，對於我們要什麼，不要什麼，做出了果斷清晰的取捨」「不僅是突破昨日固化的戰略，更是打造未來的阿里」。

針對行業未來，馬雲判斷「三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」

阿里內部人士稱，馬雲在這篇帖文中落款花名「風清揚」，筆調堅定樂觀，「馬老師這些年雖然不在具體管理崗位，但作為創始人，總在公司發展關鍵時刻站出來，給員工解惑、鼓勵」。

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