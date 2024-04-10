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中國新能源汽車 進入固態電池時代

記者林茂仁／綜合報導

上汽集團旗下高端純電品牌智己汽車宣布，首輛搭載固態電池的全新轎車智己L6上市，緊接著廣汽埃安旗下昊鉑品牌9日宣布，將於12日發表昊鉑的全固態電池汽車，顯示中國新能源汽車進入固態電池時代。

汽車行業分析師劉昊表示，在液態鋰電池性能漸達到上限情況下，安全性和能量密度更高的固態電池是下一代電池體系的升級方向。不過，目前固態電池行業尚處於起步階段，作為過渡的半固態電池已具量產條件。

智己汽車聯席CEO劉濤介紹，第一代固態電池採用奈米尺度固態電解質包裹超高鎳正極和新一代高比能矽碳負極，續航超過1000公里；峰值充電功率達400kW，充電12分鐘續航增加400公里；具有遠超國標的電池安全標準，可實現高溫不可燃、減少穿刺短路。

不過，智己汽車標榜「超快充固態電池首次量產上車」，不少業內人士認為，嚴格意義上講，應該是半固態電池。

智己汽車表示，半固態電池和準固態電池目前尚無明確標準，但使用固態電解質肯定可叫作固態電池。

廣汽埃安則強調，昊鉑「全固態」電池採用100%固態電解質，具備超高能量密度、超寬使用溫域等特點，並已經從實驗室走向量產應用。

電池業者包括衛藍新能源、清陶能源和贛鋒鋰業等多家企業選擇產業化較為容易的半固態電池作為過渡階段產品，車企官宣的半固態電池預計搭載時間大多集中在2024年至2026年。業內普遍認為，固態電池要到2030年前後才會普及。

清陶能源總經理李崢介紹，清陶能源的固態電池產業化分為三步：第一代固態電池，即在智己汽車上裝車量產的電池，也被稱為半固態電池；2025年會開發第二代固態電池；最終實現的第三代固態電池，也就是全固態電池。

劉濤 高溫 CEO

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