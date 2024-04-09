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中國經濟不振 銀行、券商營收與獲利續下滑 掀起降薪潮

記者賴錦宏／綜合報導
受營收與獲利持續下滑影響，中國銀行與證券公司掀起降薪潮。（中新社）
受營收與獲利持續下滑影響，中國銀行與證券公司掀起降薪潮。（中新社）

中國經濟不振，降薪已成為中國銀行、券商常態。根據多銀行及券商近日公布的2023年財報，有21家銀行去年營收共計按年下滑4%，薪酬總額雖微升2.3%，但增幅大大收窄。其中，銀行高層降薪幅度大，平安銀行高層降薪幅度更逾四成，多家銀行公布績效薪酬追索扣回情況。

此外，過去以高薪著稱的券商行業也出現降薪潮，22家券商管理層薪水按年減少逾一成，行業龍頭中金公司員工人均年薪一年縮水近人民幣12萬元（約1.6萬美元）。

上海第一財經指出，中國13家全國性商業銀行去年薪酬總額為人民幣8697.7億元，與2022年同期相比雖然增長了2.3%，但比2022年5.9%的增幅收窄。13家銀行去年人均薪酬人民幣38.3萬元，其中，人均薪酬最高的依舊是招商銀行，達57.4萬元，相當於月薪人民幣4.8萬元，按年增長1.6%。

數據顯示，不少銀行在年報中披露績效薪酬追索扣回的相關情況。招商銀行去年向4415名員工執行該計畫，總金額高達4329萬元，相當於平均每個員工扣9805元。

另，財報顯示，去年中國銀行管理層平均降薪達13%，平安銀行高層降薪幅度更超過40%，招商銀行、民生銀行高層降薪幅度也超過了30%，重慶銀行、渝農商行、郵儲銀行、工商銀行、光大銀行的高層也都降薪超過10%。

另據財新網報導，中國多家證券公司的財報也顯示，受營收及淨利潤在2022年低基數的基礎上繼續下滑，券商令人羨慕的高薪已不復以往。中金公司徹底告別人均百萬的歷史，員工人均年薪已下跌至人民幣70.4萬元，按年縮水近人民幣12萬元，成為22家券商中降薪幅度最大的一間。

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