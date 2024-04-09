我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

香港周大福 拿下佐丹奴經營權 原董事會主席劉國權被罷免

記者謝守真／綜合報導
周大福拿下佐丹奴的經營權。（中通社）
周大福拿下佐丹奴的經營權。（中通社）

香港知名黃金零售商周大福自2011年成為香港服飾集團佐丹奴國際最大單一股東後，如今正式拿下佐丹奴的經營權。佐丹奴日前召開股東特別大會上通過七項管理層人事任免建議決議案。而表決結果提到，7項決議案均獲約66%票數表決贊成通過，象徵佐丹奴國際的管理層正式變天。

據和訊網報導，香港服飾集團佐丹奴3日會議，是要對公司第一大股東由周大福間接控股的Sino Wealth International Limited於2月提出的7項相關管理層人事任免建議決議案進行表決。會後，佐丹奴管理階層發生重大變動，原董事會主席兼行政總裁劉國權被罷免，同時，董事會成員增至11人，其中新增多位周大福相關成員。

界面新聞提到，第1項至第5項決議案提出的董事會成員變更在股東特別大會結束後即刻生效。顯示佐丹奴原董事會主席兼行政總裁劉國權被罷免董事職務，並自動不再任董事會主席及其所有職務。同時，Colin Melville Kennedy Currie被委任為執行董事。周大福企業主席鄭家純女兒鄭志雯、兒子鄭志亮為非執行董事，黃偉德為獨立非執行董事。

由於劉國權已被罷免董事和行政總裁職務，自動不再出任主席，董事會5日舉行會議選出新主席為曾安業，執行董事Colin Melville Kennedy Currie為行政總裁，調任前非執行董事李志軒為執行董事，三人獲委任在董事委員會中職務。

罷免 香港 零售商

上一則

客貨運需求爆發 華航、虎航今年再度擴大招才

下一則

阿里雲海外13據點 全線大降價 幅度最高59%

延伸閱讀

72歲洪金寶太能打 打到古天樂「訪問都吃力」

72歲洪金寶太能打 打到古天樂「訪問都吃力」
146公斤 香港海關偵破史上最大宗走私黃金案

146公斤 香港海關偵破史上最大宗走私黃金案
她曝香港旅遊3缺點勸別去 推中國這地「大贏」

她曝香港旅遊3缺點勸別去 推中國這地「大贏」
保守派橙縣教委成員被罷免 因通知家長孩子跨性別政策

保守派橙縣教委成員被罷免 因通知家長孩子跨性別政策

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（路透）

​馬斯克成奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

2024-04-01 22:30
美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

2024-04-01 02:15
輝達執行長黃仁勳。（中央社）

富比世富豪榜出爐 黃仁勳膺華人首富 泰勒絲首度上榜

2024-04-02 15:48

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練