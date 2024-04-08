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中上月外匯存底增 連17月加碼黃金儲備

記者謝守真／綜合報導

中國人民銀行7日公布，截至2024年3月底，中國外匯存底規模為3兆2456.6億美元，較2月底的3兆2258.2億美元，增加198.4億美元，月增0.62%。

中國國家外匯管理局表示，2024年3月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數走高，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

外匯局指出，中國經濟回升向好的態勢不斷鞏固增強，長期向好的基本面不會改變，將為外匯存底規模保持基本穩定提供支撐。

值得注意的是，全球金價持續攀高無礙於北京當局持續買進黃金。中國人民銀行公布的最新資料顯示，中國3月底黃金儲備達7274萬盎司，相較2月底的7258萬盎司增加16萬盎司，顯示中國官方已經連續第17個月增加黃金儲備。

有分析指出，人行這項行動展示其對黃金這項傳統避險資產的持續重視。尤其在當前全球金融市場不確定性增加的背景下，黃金作為一種價值儲存工具和風險對沖手段，對國家金融安全具有重要意義。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，年初以來多國央行仍在繼續增持黃金，地緣政治風險的上升及全球貿易環境的高不確定性，讓各國央行更加重視黃金儲備，資料顯示，近兩年各國央行增持黃金帶來的需求已占市場總體需求的25%左右。

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