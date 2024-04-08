我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

上海郵輪旅遊復甦 外國遊客數漸增

財經新聞組／綜合報導
來自德國、奧地利、瑞士等國的2500餘名入境遊客乘「邁希夫五號」郵輪6日抵達上海吳淞口國際郵輪港。(新華社)
來自德國、奧地利、瑞士等國的2500餘名入境遊客乘「邁希夫五號」郵輪6日抵達上海吳淞口國際郵輪港。(新華社)

6日，搭載了2500餘人的「邁希夫」號郵輪抵達上海吳淞口國際郵輪港，來自德國、奧地利、瑞士等國的遊客開啟為期兩天的入境城市觀光體驗。

中新社報導，今年以來，赴上海旅遊的外國遊客數量穩步增長，入境旅遊市場加速復甦，其中郵輪業的復甦尤其值得關注。

僅2024年1月至3月，上海共接待了10艘郵輪，旅客22379人次，預計全年共接待18艘郵輪，旅客40306人次。作為中國最重要的訪問港，郵輪旅遊不僅帶動了行業自身的發展，也帶動了上海相關產業的協同發展，為擴大內需、釋放消費潛力、培育發展動能、促進中國國內國際雙循環作出了重大貢獻。

當天，一場簡短熱烈的歡迎儀式開啟了邁希夫號入境遊客的上海之旅。上海市文化和旅遊局向旅客送上了「一袋上海」文創產品，其中上海市非物質文化遺產保護項目榮慶堂香囊特別受歡迎。為了讓「宜遊」更「易遊」，活動特邀請相關銀行金融機構在現場為入境遊客普及上海遊支付情況，比如銀行針對境外來華人士提供的外卡刷卡、外卡取現、零錢兌換、數位人民幣等服務。

據中國國際旅行社總社有限公司入境部總經理孫鵬介紹，地接方為遊客提供了16條各具特色的上海出遊線路，如上海印象線路、上海經典線路、上海大巡遊線路等，組織遊客遊覽浦東陸家嘴金融中心、外灘、豫園老城廂、上海博物館、衡復風貌區、朱家角古鎮等知名景區景點，深度體驗上海海納百川、古今交融的城市美景。

觀光 博物館 華人

上一則

紅海危機效應 空運價上揚

下一則

中上月外匯存底增 連17月加碼黃金儲備

延伸閱讀

上海郵輪旅遊復甦 外國客漸增

上海郵輪旅遊復甦 外國客漸增
上海老人將遺產全留女兒 11歲孫女：違法 法院這麼判…

上海老人將遺產全留女兒 11歲孫女：違法 法院這麼判…
李玟過世9個月「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

李玟過世9個月「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司
來老吳上海小籠 品正宗上海風味

來老吳上海小籠 品正宗上海風味

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

2024-04-01 02:15
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
如果物價真的跌回到三年前的水準，是否好事？經濟學者表示，如果出現大跌價，恐是經濟衰退的惡兆。（歐新社）

好希望物價大跌？ 學者警告：小心許願…恐是經濟衰退惡兆

2024-03-31 20:22

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相