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台積電：今年營收目標不變

記者鐘惠玲／綜合報導

403大地震後，台積電5日再發重訊說明，強調台灣晶圓廠內的設備已大致復原，全年業績展望以美元計，仍將維持1月法說會的看法，預計成長低至中段二十位數（low-to-mid twenties）百分比，意味著今年美元營收年增逾二成（21%至26%）的目標仍可望達陣。

外界認為，台積電在大地震發生後不到72小時內就能達到大致恢復的狀態，展現出晶圓代工龍頭與生態系夥伴的高度韌性。

台積電指出，台灣於3日早晨經歷芮氏規模7.2地震，為過去25年來最強，新竹、龍潭與竹南等科學園區的最大震度級為5，台中與台南科學園區的最大震度級則為4。台積電在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習，以確保萬全準備，3日地震發生後僅十小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建晶圓廠如晶圓18廠等的復原率則超過80%。

台積電公告，截至5日為止，除了位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長的時間調整校正，以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，台積電感謝公司同仁及供應商夥伴的共同努力，正在全面檢視此次地震所造成的影響，同時持續與客戶保持密切聯繫，並適時溝通相關影響。

台積電目前主要的先進製程產能都建置在台灣，對於半導體供應鏈至關重要，業界指出，台積電公告顯示晶圓18廠恢復生產，先進封裝測試重鎮龍潭廠也復工，正在建設的廠區繼續施工。

台積電總裁魏哲家先前指出，目前看來高速運算需求相當強勁，加上手機、車用市場也可望恢復成長，今年對台積電而言，是「健康成長的一年」。

台積電 地震 復工

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