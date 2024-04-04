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花蓮強震／台積電復機8成 輝達：不影響供應

台灣新聞組／台北5日電
花蓮強震，全球關注台積電在內的半導體供應鏈狀況，台積4日表示設備復原率已超過80%。（本報資料照片）
花蓮強震，全球關注台積電在內的半導體供應鏈狀況，台積4日表示設備復原率已超過80%。（本報資料照片）

花蓮強震引起國際社會關注半導體供應鏈受影響的時間和範圍，其中全球晶圓代工龍頭台積電復工進度成為焦點。台積昨晚表示，所有晶圓廠設備復原率已超過80%，其中位於南科的晶圓18廠昨晚完全復原。國科會指出，竹科、中科、南科等三大科學園區陸續都在復機校準中，將陸續恢復正常營運，主要晶圓製造大廠備料充足且復機順利。

台積電南科晶圓18廠採五奈米以下先進製程，主要客戶包括輝達、超微、蘋果、聯發科等。路透報導，輝達在地震後發表聲明，表示「在與我們的製造合作夥伴商議後，我們預期台灣這次地震不會對我們的供應造成任何影響。」

地震發生後，台積電、世界先進等晶圓廠製造工程師與設備商人員展開「復工大作戰」。業界指出，台積電各廠區在地震後急召輪班人員與調度人力、加上協力廠商，各大廠區外車水馬龍，連深夜停車場都大塞車，各廠輪班工程師緊急加入復原工作，讓不少設備可重啟試機，昨天已接近全數復原，但部分機台數據調整則仍須一些時間。

為了回應外界關切，台積電3、4日接連公告最新進度。台積昨晚指出，晶圓廠設備復原率已超過80%，新建的晶圓廠（如晶圓18廠）預計晚間可完全復原。部分廠區少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外光（EUV）微影設備皆無受損，處於震幅較大地區的部分生產線，預計需較長的時間調整校正以回復自動化生產。

台積電「報平安」，讓全球半導體業暫鬆了第一口氣，這應要歸功自九二一大地震以來，防震對策三大蛻變。

觀察台積電地震防災舉措，九二一大地震以來算是第一次蛻變，先後針對「超越法規的標準」做好防震管理。以廠房主建物，當時耐震係數比法規規範多25%；不過，經過震度達六、七級的美濃強震第二次蛻變，廠房耐震係數已提升到法規的1.25倍，南科晶圓六廠與晶圓14廠廠房建物結構都無損傷、且也無化學品洩漏、機台移位、火警、人員傷亡等。

另外，台積電在九二一後，50%機台設備新增防震固定措施，新建廠房全面裝設阻尼器，降低地震反應15%至20%。

除了加固硬體設施，台積電還增加軟實力，包括向台、美、日地震工程專家引進新分析技術。地震管理規範，內部明定防護規章、訂出各組織權責與運作程序，並逐項演練，而各廠房相關改善措施也透過內外稽核，確保執行成效。對員工教育訓練也舉行地震論壇，確保各廠區百位以上防護人員有足夠知識與權責，來執行廠區防震改善計畫。

日本三一一大地震後，台積電意識到氣候變遷下天災不再是單一地震影響，過往定期演練升級為強化版，借鏡「七成自救、兩成互助及一成公助」複合型災害應變處理系統，如設定六級地震加全面停電等情境，防災因應更再一次蛻變。

地震 台積電 復工

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