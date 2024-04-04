中遠海運價喊漲 虛晃一招 市場分析為簽約增加籌碼 實際價格未漲

中國航運巨頭中遠海運日前發布通知稱，該公司於1日至14日調漲從遠東運往美國和加拿大的海運現貨價格，調漲1000至2000美元。（新華社）

中國航運巨頭中遠海運日前發布通知稱，該公司於1日至14日調漲從遠東（包含中國在內的亞洲東部地區）運往美國和加拿大 的海運現貨價格，調漲1000至2000美元。

按目前中國對美國的平均運價約3000美元來計算，漲幅近七成。外界關注漲價是否預示外貿將復甦，但業內分析，這波漲價可能是船公司希望能為接下來的簽約進行策略性抬價而增加籌碼。

除了中遠海運之外，全球航運巨投包括地中海航運公司（MSC）、赫伯羅特、萬海、現代商船（HMM）等多家船公司，涉及範圍除了美加，還有拉美、歐地（歐洲、地中海和黑海）、近洋等航線，都調漲了價格。

中國多家貨代公司對此回應指出，雖然船公司發出漲價通知，但實際價格並未真的上漲。上海一家主要做北美航線的貨代公司負責人稱，雖然現在市場上貨量的確不少，船也比較滿，但應該不能支撐船公司如此漲價，因此基本上沒有漲價。

全球貨代巨頭德迅大中華區銷售市場部副總裁宋斌表示，現貨價格對於合約價有非常大的指導性，而貨主並不希望成本大增，所以最終的價格如何定將會是一個博弈的過程，「還要看4月和5月的真實需求，會有不確定性」。

「現在的市場價說是每個高箱3500～3600美元，實際成交就2000～2800美元」。廈門聯合物流客戶關係部經理呂曉芬稱，實際成交價比當前市場的公布價都低，海運價格是不漲反降的。

上海航運交易所在3月22日發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為1730.98點，較上期小幅下跌0.1%。

目前航運狀況如何，德迅中國表示，美線的市場需求略有增長，美西進口量攀升年增60%，拉丁美洲航線艙位緊張，3月底南美東出現爆倉，預計將持續到4月中；中國對歐洲出貨量逐步回升。

展望運價後市，呂曉芬認為，地緣政治緊張、氣候變遷 、運力供需失衡、經濟展望探底以及美東ILA碼頭工人續約談判等五大變數將共同牽動今年運價走勢。從當前的市場狀況來看，上半月恐怕仍難以改變這一局面，預計運價極有可能持平或小幅修正。