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「以價換量」奏效 比亞迪月銷量重回30萬輛大關

記者黃雅慧／綜合報導
中國新能源車企相繼公布3月銷量，其中電動車巨頭比亞迪重回30萬輛大關。（路透）
中國新能源車企相繼公布3月銷量，其中電動車巨頭比亞迪重回30萬輛大關。（路透）

中國新能源車企相繼公布3月銷量和交付成績單，其中電動車巨頭比亞迪重回30萬輛大關。在新勢力方面，華為鴻蒙智行旗下的AITO 問界3月全系交付3.17萬輛，蟬聯新勢力品牌銷售冠軍。分析認為，前期降價潮對新能源汽車銷售起到立竿見影效果，未來「以價換量」將成為車企中長期策略。

今年農曆春節過後，比亞迪打響價格戰第一槍，宣布旗下兩款插混車型秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版上市，起售價為人民幣7.98萬元，比上一版本價格還低人民幣2萬元。同時喊出「電比油低」的口號，隨後長安啓源、哪吒汽車、上汽通用五菱等新能源品牌紛紛跟進降價

價格戰的成果呈現在3月的銷量與交付量上。

比亞迪公告， 3月新能源汽車銷量30.2萬輛，去年同期銷量20.7萬輛，年增46％；今年首季新能源汽車累計銷量62.6萬輛，年增13.44%。

值得注意的是，比亞迪3月銷量重回30萬輛，也扭轉原本1-2月累計銷量較去年同期出現衰退6.14%的窘況。

比亞迪還強調2024年3月海外銷售新能源乘用車合計3萬8434輛。

上汽3月交付新能源車8.5萬輛位居第二；廣汽埃安和問界分別交付3.2萬輛和3.1萬輛，分別位列第三和第四；理想交付2.8萬輛緊隨其後；被視為新勢力的蔚來交付1.1萬輛；小鵬和哪吒交付未過萬輛，分別為9026輛與8317輛。

其中，配備了華為鴻蒙智慧座艙的中大型SUV（休旅車）問界新M7單月交付新車2萬4598輛，上市累計交付量超過12萬輛，持續登頂中國新勢力車型銷量第一。

財通證券在研報中分析，年初包括比亞迪在內車企整體降幅平均在15%左右。業內普遍認為3月銷量反彈與車企猛烈降價有關。

業內認為，2024年依舊是「油電之爭」的關鍵年份，隨著電動車高速發展和新能源成本下探，新能源車企將搶占乘用車市場更多的市占。

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