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寧德時代擬攜手通用汽車 北美設廠

記者林宸誼／綜合報導

全球最大的動力電池生產商寧德時代，傳出正與美國通用汽車（GM）洽談技術授權模式的合作，計畫在北美共同建設一座磷酸鐵鋰動力電池工廠，可能選址在美國或墨西哥

界面新聞報導，該廠的計畫年產能不低於寧德時代與另一家美國車企福特汽車（Ford）合作興建的工廠。福特汽車電池工廠目前的規劃產能為20GWh（百萬度）。若以每輛新能源車搭載50 KWh電量（50度電）計算，該廠可搭配超40萬輛新能源汽車。

以去年銷售計算，通用汽車是全球第六大汽車製造商，南韓企業LG新能源是主要的動力電池供應商。鑫欏諮詢資深研究員張金惠分析，技術授權模式規避了海外重資產投資的風險，可以藉此增加市占，並取得技術授權、管理營運收入，對於寧德時代而言是一種較好的商業模式。

福特汽車是寧德時代技術授權共同建廠的首個合作對象，雙方在去年2月宣布了這項合作。福特汽車將在美國密西根州建造一座電池工廠，並擁有所有權，寧德時代則提供籌建和營運服務，同時就電池專利技術進行授權。

上述工廠同樣將生產磷酸鐵鋰電池，為福特汽車在美國製造的部分汽車車型提供配套。磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池是目前主流的兩種新能源汽車動力電池技術。相較於三元電池，磷酸鋰電池儘管能量密度偏低，但具有安全性高、成本低的優勢，正逐漸獲得歐美車企的青睞。

今年以來，寧德時代董事長曾毓群，已多次公開提及技術授權合作模式，並視為解決地緣政治挑戰的重要方法。他透露，除福特汽車外，寧德時代還將為歐洲、美國的許多汽車生產商甚至電池製造商提供類似的服務模式，幫助它們迅速啟動電池生產基地並成為全球一流的工廠。

在本月召開的公司業績解讀會上，曾毓群也提及，這種分享模式很受客戶歡迎，很快就會看到許多合作夥伴採用技術授權的模式。在他看來，不論地緣政治如何變化，最重要的是得到客戶認可。海外市場是寧德時代去年業績成長的重要引擎，去年海外營收達人民幣1309億元，年增70%，遠超過同期境內業務的7%增速。

墨西哥 投資 密西根州

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