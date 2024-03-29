我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

台灣鴻海集團作帳行情火熱 鴻海股價衝155.5元 15年來新高

財經新聞組／綜合報導
兩岸指標鴻家軍市值變化 資料來源：公開資訊觀測站、券商
兩岸指標鴻家軍市值變化 資料來源：公開資訊觀測站、券商

鴻海28日股價攀上逾15年來新高價，帶領集團股季底作帳行情火熱，兩岸「鴻家軍」成員股價激昂，市值合計增加約2000億元（台幣，下同，約62.53億美元），以母公司鴻海一天市值大增約970億元最多，主要受惠輝達（NVIDIA）引動的AI大趨勢，其他如鴻準、廣宇與樺漢集團成員也勁揚。

鴻海28日股價大漲7元，收155.5元，攀上逾15年來新高價，市值來到2.15兆元，三大法人近五個交易日合計買超6.57萬張，投信更是連五買。

外資認為，鴻海獨拿輝達交換器板訂單，供應鏈人士表示，此為輝達NVLINK技術，由鴻海獨家供應。至於伺服器機櫃訂單，外資認為，四大代工廠都在爭取，以鴻海將拿下最大訂單比重的呼聲最高。受惠AI伺服器需求強勁，鴻海已上調2024年營運展望至顯著成長。

「鴻家軍」28日漲勢以玻璃廠正達攻上漲停板最犀利。連接器廠廣宇也一度漲停，終場勁揚8%、收38.25元，為近半年來新高價。

機殼廠也是鴻準也是人氣焦點，終場上漲1.5元，收65.1元。工業電腦廠樺漢28日盤中一度攻上近五年半來新高價360元，終場漲10元，收349元。法人分析，鴻準、樺漢跟著母公司鴻海股價勁揚，不僅是集團作帳效應連動，兩家公司也都有當紅的機器人題材，吸引買盤進駐。

模具大廠中揚光近日在營運現轉機題材激勵下，股價強勢大漲，累計今年以來漲幅達34%，日前最高一度站上67.7元，為近三年來波段高點，昨天收63.5元，上漲2.7元。

對岸掛牌的「鴻家軍」成員同步士氣如虹，工業富聯（FII）在AI題材加持下，終場漲人民幣1.04元或4.64%，收人民幣23.45元，市值增加人民幣約207億元，為兩岸「鴻家軍」中市值金額增加第二大。

在香港掛牌的連接器廠鴻騰精密28日股價也漲逾3%，收港幣2元。

鴻海 輝達 AI

上一則

第4屆消博會 首創海南全島辦展

下一則

中國國家隊狂買ETF 帶動滬股大反攻 站回3000大關

延伸閱讀

黃仁勳、查克柏格好交情 玩交換球衣

黃仁勳、查克柏格好交情 玩交換球衣
科技大廠結盟 防輝達獨強

科技大廠結盟 防輝達獨強
鴻海市值創新高 挑戰2兆元台幣

鴻海市值創新高 挑戰2兆元台幣
鴻海半導體營收 上攻千億台幣

鴻海半導體營收 上攻千億台幣

熱門新聞

FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺