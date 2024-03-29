台灣鴻海集團作帳行情火熱 鴻海股價衝155.5元 15年來新高

兩岸指標鴻家軍市值變化 資料來源：公開資訊觀測站、券商

鴻海 28日股價攀上逾15年來新高價，帶領集團股季底作帳行情火熱，兩岸「鴻家軍」成員股價激昂，市值合計增加約2000億元（台幣，下同，約62.53億美元），以母公司鴻海一天市值大增約970億元最多，主要受惠輝達 （NVIDIA）引動的AI 大趨勢，其他如鴻準、廣宇與樺漢集團成員也勁揚。

鴻海28日股價大漲7元，收155.5元，攀上逾15年來新高價，市值來到2.15兆元，三大法人近五個交易日合計買超6.57萬張，投信更是連五買。

外資認為，鴻海獨拿輝達交換器板訂單，供應鏈人士表示，此為輝達NVLINK技術，由鴻海獨家供應。至於伺服器機櫃訂單，外資認為，四大代工廠都在爭取，以鴻海將拿下最大訂單比重的呼聲最高。受惠AI伺服器需求強勁，鴻海已上調2024年營運展望至顯著成長。

「鴻家軍」28日漲勢以玻璃廠正達攻上漲停板最犀利。連接器廠廣宇也一度漲停，終場勁揚8%、收38.25元，為近半年來新高價。

機殼廠也是鴻準也是人氣焦點，終場上漲1.5元，收65.1元。工業電腦廠樺漢28日盤中一度攻上近五年半來新高價360元，終場漲10元，收349元。法人分析，鴻準、樺漢跟著母公司鴻海股價勁揚，不僅是集團作帳效應連動，兩家公司也都有當紅的機器人題材，吸引買盤進駐。

模具大廠中揚光近日在營運現轉機題材激勵下，股價強勢大漲，累計今年以來漲幅達34%，日前最高一度站上67.7元，為近三年來波段高點，昨天收63.5元，上漲2.7元。

對岸掛牌的「鴻家軍」成員同步士氣如虹，工業富聯（FII）在AI題材加持下，終場漲人民幣1.04元或4.64%，收人民幣23.45元，市值增加人民幣約207億元，為兩岸「鴻家軍」中市值金額增加第二大。

在香港掛牌的連接器廠鴻騰精密28日股價也漲逾3%，收港幣2元。