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英特爾攻AI PC 宏碁、華碩等台廠跟著旺

記者鐘惠玲／綜合報導

英特爾猛攻AI PC，27日宣布兩項新計畫，並高喊2025年全球要有超過1億台AI PC搭載英特爾AI處理器，穩居龍頭。法人看好，英特爾加足馬力，將助益AI PC市場爆發，宏碁、華碩等品牌廠出貨看俏，廣達、和碩、緯創等代工廠也跟著旺。

英特爾表示，兩項新計畫為AI PC開發者計畫，以及獨立硬體供應商計畫，都是基於AI PC加速計畫一環。

英特爾積極切入AI PC，已推出代號為「Meteor Lake」的Intel Core Ultra處理器，首次搭載神經處理單元（NPU），標榜能補強CPU和GPU的AI處理，實現高效能AI加速。該公司預估今年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器。

英特爾去年10月推出業界首個AI PC加速計畫，並喊出2025年前，可在超過1億台以英特爾處理器為基礎的PC上實現AI應用，今年將先有數千萬台搭載其晶片、支援AI的新型PC出貨。

英特爾強調，其AI PC加速計畫主要是希望為獨立硬體供應商（IHV）和獨立軟體供應商（ISV）串聯英特爾資源，包括AI工具鏈、軟體最佳化、硬體、設計資源、共同行銷機會等。至於AI PC開發者計畫，是專為軟體開發人員和獨立軟體供應商所設計。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨商用客戶生態系統總經理Carla Rodriguez表示，隨著AI PC開發者計畫推出，該公司將持續擴大覆蓋範圍，不僅是大型的ISVs，也同時與中小型參與者和開發人員進行合作。目標是透過提供一套廣泛的開發工具，包括新的AI-ready開發者套件，推動流暢的開發體驗。

同時，英特爾也將獨立硬體供應商納入AI PC加速計畫，協助IHV合作夥伴準備、最佳化和開啟硬體在AI PC應用的機會。入選的合作夥伴可加入英特爾開放實驗室（Open Labs），在硬體解決方案和平台開發的早期階段，獲得技術和聯合工程的支援。此外，英特爾也將透過計畫提供參考硬體設備，讓IHV合作夥伴測試和最佳化技術。

英特爾客戶硬體生態系統資深總監Matt King表示，已經將全球150間硬體供應商納入其AI PC加速計畫。

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