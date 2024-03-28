比亞迪淨利暴衝300億元 銷售卻漸失動力

中國電動汽車巨頭比亞迪，26日發布2023年全年財報與第四季財報，淨利人民幣300.41億元（下同，約41.6億美元），年增80.72%。但單就第四季利潤 只增長18.6%，是2022年第一季度以來的最低水準，路透認為，代表在殘酷的價格戰中，全球最大汽車市場的電動汽車銷售失去了動力。

根據比亞迪去年第四季財報，上季度凈利潤人民幣86.7億元；營收增長15.1%至人民幣1800.4億元。比亞迪2023年全年凈利潤增長80.7%，至人民幣300.4億元。

在無情的折扣幫助比亞迪取代特斯拉 之後，作為去年第四季度全球最大的電動汽車銷售商，這家由美國股神巴菲特支持的汽車製造商，今年採取了更加激進的立場。

比亞迪25日將新版海豹電動轎車的起價，定為比先前低5.3%，這是比亞迪今年推出的第16款車型，改款和更低的價格。它今年提供的最大幅度折扣為 21.6%。

路透計算顯示，去年比亞迪將占中國總銷量93%的13款車型價格，平均下調了17%。

今年其他幾家汽車製造商也加入了價格戰，包括特斯拉、吉利汽車、廣汽埃安、零跑汽車，和小鵬汽車，但與比亞迪相比，它們的折扣在深度和車型數量方面。

然而，比亞迪的好鬥折扣被認為正侵蝕境內獲利率 。總部位於倫敦的諮詢公司GlobalData的中國市場預測主管John Zeng表示，「最新一輪降價將不可避免地導致獲利率下降，然而這在很大程度上可能被比亞迪強大的成本控制和不斷增長的高價出口所抵消，預計比亞迪今年的出口量為30萬到40萬輛」。

比亞迪2023年出口超過24萬輛汽車，約占全球銷量的8%。2023年，占比亞迪營業收入80%的汽車及相關產品銷售額毛利率為23.02%，與上年相比增長2.63個百分點。

比亞迪26日還推出了超緊湊級電動SUV Yuan Up，這是Dynasty系列的最新成員，起價為人民幣9.6萬元。

中國乘用車協會的數據顯示，繼2022年增長74.2%之後，去年中國電動汽車銷量增長20.8%，而插電式混合動力汽車銷量增長，從160.5%放緩至82.5%。