我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

比亞迪淨利暴衝300億元 銷售卻漸失動力

記者林宸誼／綜合報導

中國電動汽車巨頭比亞迪，26日發布2023年全年財報與第四季財報，淨利人民幣300.41億元（下同，約41.6億美元），年增80.72%。但單就第四季利潤只增長18.6%，是2022年第一季度以來的最低水準，路透認為，代表在殘酷的價格戰中，全球最大汽車市場的電動汽車銷售失去了動力。

根據比亞迪去年第四季財報，上季度凈利潤人民幣86.7億元；營收增長15.1%至人民幣1800.4億元。比亞迪2023年全年凈利潤增長80.7%，至人民幣300.4億元。

在無情的折扣幫助比亞迪取代特斯拉之後，作為去年第四季度全球最大的電動汽車銷售商，這家由美國股神巴菲特支持的汽車製造商，今年採取了更加激進的立場。

比亞迪25日將新版海豹電動轎車的起價，定為比先前低5.3%，這是比亞迪今年推出的第16款車型，改款和更低的價格。它今年提供的最大幅度折扣為 21.6%。

路透計算顯示，去年比亞迪將占中國總銷量93%的13款車型價格，平均下調了17%。

今年其他幾家汽車製造商也加入了價格戰，包括特斯拉、吉利汽車、廣汽埃安、零跑汽車，和小鵬汽車，但與比亞迪相比，它們的折扣在深度和車型數量方面。

然而，比亞迪的好鬥折扣被認為正侵蝕境內獲利率。總部位於倫敦的諮詢公司GlobalData的中國市場預測主管John Zeng表示，「最新一輪降價將不可避免地導致獲利率下降，然而這在很大程度上可能被比亞迪強大的成本控制和不斷增長的高價出口所抵消，預計比亞迪今年的出口量為30萬到40萬輛」。

比亞迪2023年出口超過24萬輛汽車，約占全球銷量的8%。2023年，占比亞迪營業收入80%的汽車及相關產品銷售額毛利率為23.02%，與上年相比增長2.63個百分點。

比亞迪26日還推出了超緊湊級電動SUV Yuan Up，這是Dynasty系列的最新成員，起價為人民幣9.6萬元。

中國乘用車協會的數據顯示，繼2022年增長74.2%之後，去年中國電動汽車銷量增長20.8%，而插電式混合動力汽車銷量增長，從160.5%放緩至82.5%。

利率 利潤 特斯拉

上一則

美債務滾雪球 最快5年創新高 華爾街大佬：看起來開始像日本

下一則

美光深耕中國 擴建西安封測廠

延伸閱讀

研究預估：今年中國製電動車 將攻下歐盟25%市占

研究預估：今年中國製電動車 將攻下歐盟25%市占
比亞迪去年全年獲利暴衝41億 但成兩年來最慢季度利潤增長

比亞迪去年全年獲利暴衝41億 但成兩年來最慢季度利潤增長
比亞迪去年獲利暴衝至42億美元 較前年大增80％

比亞迪去年獲利暴衝至42億美元 較前年大增80％
輝達最新車載晶片 比亞迪明年將採用

輝達最新車載晶片 比亞迪明年將採用

熱門新聞

退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）

雷軍：特斯拉太牛了…小米汽車物超所值

2024-03-20 12:25

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅