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蘇姿丰看好AI帶動PC成長 台鏈喊衝

記者鐘惠玲／綜合報導

超微執行長蘇姿丰接受中媒訪問表示，AI是50年來最具變革性的技術，看好AI PC將是帶動今年PC市場重回成長的重要動能。

法人看好，超微登高一呼，其晶片主力代工廠台積電，以及廣達、仁寶、緯創、宏碁、華碩等PC供應鏈也將跟著喊衝。

超微上周在北京舉辦AI PC創新峰會，蘇姿丰親自領軍，展示在中國AI PC生態系統中的發展動能，並接受新浪網等中媒訪問，釋出以上訊息。新浪網26日刊登專訪內容。

蘇姿丰表示，AI正推動一場革命，是近50年來最具變革性的技術，正迅速重塑科技產業的各面向。從資料中心到AI PC、邊緣計算，超微對於這個全新運算時代的機遇感到興奮。

蘇姿丰指出，PC是用戶每天透過個性化體驗與AI互動的工具，超微Ryzen AI的領先優勢與廣泛生態系統合作夥伴，將實現從雲到PC的無縫AI體驗。

蘇姿丰坦言，疫後全球PC市場需求確實有所下降，但今年應可看到一定程度的增長，AI PC會促使消費者汰換舊的裝置，採購新的PC。她認為，現在大部分AI PC可能都定位在高端領域，但隨著時間推移，期待AI PC可以擴及到每個價位帶。

談到AI PC的應用，蘇姿丰認為，AI PC最讓人振奮的應用場景包括通訊、生產力與創作等。很多應用都還在初期階段，但未來幾年可預期還會有更多應用被開發出來。

AI 台積電 供應鏈

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