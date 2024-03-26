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華碩侵害ACQIS專利案 美國陪審團裁定須付1800萬美元

編譯簡國帆／綜合外電
德州聯邦陪審團裁定，華碩電腦須因產品侵害專利，支付1,800萬美元給ACQIS公司。（美聯社）
德州聯邦陪審團裁定，華碩電腦須因產品侵害專利，支付1,800萬美元給ACQIS公司。（美聯社）

彭博資訊報導，德州聯邦陪審團裁定，華碩電腦（ASUSTek Computer）必須因為生產並銷售侵害好幾項專利的電腦硬體零組件，支付1,800萬美元給ACQIS公司。

美國德州西區陪審團在22日判決，華碩與子公司華碩全球公司（Asus Global）所生產的筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器及主機板，使用的「中央處理器、記憶體及資料安全科技方法」，侵害了美國專利號9,529,768與 8,756,359。

陪審團認定這兩項專利有效，華碩認為這些專利缺乏足夠的書面描述、導致其他方無法了解並復原這些發明形式的主張，也遭駁回。陪審團也說，華碩並未藉由鼓勵其他人侵權而引誘侵權（induce infringement），也非刻意侵和專利。

ACQIS的律師、德匯律師事務所（Dorsey & Whitney）的寇拉德表示，ACQIS感謝陪審團認定該公司遭侵害的專利有效，並要求支付授權金。

ACQIS在2020年10月控告華碩，指控華碩以類似生產並銷售產品，侵害其專利，包括ZenBook、Chromebook and ROG電腦。

德州

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