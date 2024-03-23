上汽在印度設合資公司 強攻電動車市場

印度 最大的鋼鐵生產商JSW集團宣布攜手上汽集團，雙方將斥資15億美元，成立合資企業JSW MG Motor India，在印度生產和銷售MG品牌的電動汽車。其中，JSW和其他印度合作夥伴將持有該合資公司51％股份，而上汽集團則持有49%的股份。

據英國金融時報報導，上汽與JSW的合資企業將從2024年10月開始，在未來三年内，要以每三到六個月推出一款新車型速度，不斷擴充其產品線，以滿足印度市場對電動車 的日益增長的需求。

JSW董事長金達爾（Sajjan Jindal）表示，雙方計畫到2030年將投資 50億美元，並透過增加在當地採購來降低成本，包括從JSW在印度東部奧里薩邦（Odisha）所建的工廠採購電池。該合資公司一位高管並稱，該公司目標於2030年在印度電動汽車銷售額達到100萬輛，預計將占據市場的三分之一。

報導分析，中國電動車的技術在全球占據領先地位的同時，印度的發展卻相對緩慢。其中一個重要原因是，目前印度市場的電動車價格普遍高於傳統內燃機汽車，這讓許多消費者卻步。

不過，隨著JSW和上汽的合資公司成立，以及雙方在成本削減和技術創新方面的努力，這一局面有望得到改變。