台達電砸5億美元投資泰國 今年資本支出估逾9.3億美元

泰國總理賽塔（左四）在社群平台Ｘ貼出照片，他參與台達電的研發中心啟用活動。（取材自Ｘ平台）

路透報導，泰國 總理賽塔（Srettha Thavisin）22日在社群媒體平台X上貼文表示，台達電未來四年將在泰國投資5億美元，符合泰國政府發展汽車產業和數位經濟等策略領域的願景。

台達電近年積極擴大海外布局，設廠「遍地開花」，持續加快全球產能布局腳步，去年資本支出達新台幣278.29億元（約8.7億美元），年增27.5%，創新高，預估今年資本支出將超過新台幣300億元（約9.3億美元）大關，連兩年創高。

台達電在泰國設有子公司泰達電（DET），是台達集團海外布局重要一環。台達電去年底代子公司公告在泰國興建兩座廠，工程總價款約30億泰銖（約8244億美元），以支應歐美客戶訂單需求，22日正式為泰國挽蒲工業區的八廠及研發中心舉行開幕典禮，兩座新廠主要投入電動車 電力電子產品的研發及生產，擴大在電動車產業的全球布局。

賽塔出席與泰達電經營團隊共同進行啟用儀式。他表示很高興見證泰達電的新廠開幕，全力支持泰達電成為領先的電子製造及出口商。泰達電響應泰國「未來交通中心」及「數位經濟中心」的政策，承諾持續投資。

曼谷當局2月宣布擴大對改用電動車的獎勵，汰換傳統燃料車隊的企業到2025年底將可享有減稅優惠，電動車電池製造商能申請現金補貼。泰國已是東南亞 最大汽車生產地，目標是到2030年左右，電動車占新車產量30%。

泰國去年國內生產毛額（GDP）僅成長1.9%，低於先前預估的2.5%，今年的成長率也遭Kasikorn研究中心下修至2.8%。

台達電執行長鄭安表示，泰達電在泰國經營35周年，2010年起更在泰國生產電動車相關產品，新落成的八廠將滿足其不斷成長的需求，新的研發中心將首次在泰國當地開發電動車電力電子產品，為整體東南亞市場布局。

因看好AI伺服器、電動車、充電樁及微電網產品市場潛力，2023年是台達電全球建廠最多的一年，擴產地點包括兩岸，印度、東歐、美洲、泰國。泰國廠完工後，依據台達電內部規畫，台灣中壢六廠將在今年下半年完工，中國大陸重慶廠正啟動，印度四座廠近期有望完工、東歐、美洲的廠房已啟動評估計畫等。