中移動去年每天賺5019萬美元 四大市場業務全面增長 帶動獲利新高

中國移動去年獲利創下歷史新高，全年淨利達到183億美元。（取材自人民郵電報）

中國電信營運商中國移動發布去（2023）年財報，全年營收首度突破人民幣1兆元（約1388億美元）大關，達到1兆93億元（約2679億美元），年增7.7%；全年淨利達到人民幣1318億元（約183億美元），年增5%，獲利亦創下歷史新高，換算每天淨賺約5019萬美元。

中國移動去年主業通信服務業務營收達人民幣8635億元（約1198.9億美元），年增6.3%，高於行業平均增幅。CHBN四大市場（即個人市場、家庭市場、政企市場、新興市場）業務全面增長。從貢獻來看，HBN業務營收占通訊服務營收占比達到43.2%，年增3.4個百分點；數位轉型業務營收人民幣2538億元（約352.3億美元），年增22.2%，占通訊服務營收占比提升至29.4%。

從細分業務來看，根據財報，2023年個人市場營收人民幣4902億元（約680.6億美元），年增0.3%；移動客戶9.91億戶，淨增加1599萬戶。其中5G 套餐客戶為7.95億戶，淨增加1.80億戶。其中，行動ARPU（每位用戶平均收入）人民幣49.3元（約6.8美元），年增0.6%。家庭市場營收人民幣1319億元（約183.1億美元），年增13.1%；家庭客戶綜合ARPU年增2.4%，為人民幣43.1元（約5.9美元）。

2023年，中國移動完成資本資出人民幣1803億元（約250.3億美元）。其中，5G網路投資 共人民幣880億元（約122.1億美元），累計開通5G基地台超194萬座。2024年預計資本支出約人民幣1730億元（約240.2億美元），較2023年下降4%。中國移動表示，到2024年年底，公司將累計開通5G基地台235萬個。

不過中國移動也坦言，轉型發展也面臨不確定因素。一方面在於外部環境複雜嚴峻，國際貿易和技術壁壘導致供應鏈 安全面臨挑戰，對經營產生影響。另一方面，資訊科技融合創新、跨界融通發展的趨勢更加明顯，市場主體更加多元、競爭更加激烈。