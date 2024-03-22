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理想MEGA被吐槽「像棺材」 半個月僅賣4000輛

記者謝守真／綜合報導
理想汽車董事長李想發出公司全員信，反思本月初推出的MEGA，上市以來遇到的一系列問題。（取材自微博）
理想汽車董事長李想發出公司全員信，反思本月初推出的MEGA，上市以來遇到的一系列問題。（取材自微博）

中國造車新勢力之一的理想汽車在3月初上市旗下首款純電箱型休旅車（MPV）「理想MEGA」後，時隔二十多天，媒體指出，理想汽車董事長李想近日發出公司全員信表示，反思本月初推出的首款純電MPV MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。

理想這款被寄予厚望的首款純電車型遭遇惡意P圖，被網友吐槽「像棺材」，此後，用戶退訂、銷量不及預期等不利消息不斷傳出。

據每日經濟新聞，李想在信中坦承，對於純電戰略存在「誤判」。理想MEGA節奏的混亂，讓理想汽車的銷售團隊大幅減少服務L系列用戶的時間和精力，導致主力車型理想L8，甚至連店面擺放的位置都沒有。

至於理想目前存在的問題，李想表示，接下來，理想汽車會耐心地把理想MEGA按照「從0到1」的節奏去經營，聚焦核心的用戶群和高端純電消費能力強的城市。「當有效完成『從0到1』的階段後，再向更多的城市和更大的用戶群體進行推廣。」

他稱，公司從上至下過於專注於銷售和競爭，讓「欲望超越了價值」，讓理想原本最擅長的用戶價值和經營效率顯著下降。將降低銷售的預期和欲望，回歸健康的增長。聚焦用戶而非競爭，聚焦價值而非欲望。

對此，理想汽車方面則稱，「內部將重新梳理後續車型的上市節奏，每款新車型都讓傳播、銷售端有充分的時間『消化』產品力，做好準備再面向用戶傳遞價值。」

同時，理想汽車也會放棄「全面開花」的銷售策略，集中在頭部城市的大型零售中心進行產品體驗和試駕，並在這些城市加速建造超充站。

此外，李想提到，今年3月的問題，是公司去年問題的加強版。實事求是，知錯就改，有信心在聚焦用戶價值、聚焦經營節奏、耐心控制節奏，通過腳踏實地解決問題。

據了解，MEGA於3月初開始銷售，不過，半個月僅獲得4000輛的訂單而已，遠低於預期，亦少過每月產能約5000輛，管理層正考慮是否需要下調銷量目標。

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