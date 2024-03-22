台積電年度調薪 幅度上看4%

台積電預計4月啟動例行性調薪，平均調幅大縮水，僅約2%至4%。(路透資料照片)

業界傳出，台積電 預計4月啟動例行性調薪，平均調幅大縮水，僅約2%至4%，不如去年的3%至5%與前年的8%以上，且今年多數員工調幅僅符合最低標2%，惟實際調薪幅度仍按照個人考績而定，且本次依舊沒有結構性調薪方案。

台積電並未正面回應相關傳聞，僅表示，員工的薪酬包含按月發給的薪資、按季結算經營績效發給的業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放分紅。

台積電指出，每季業績獎金及年度分紅是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。

台積電營運動向深受業界關注，員工薪資福利 同樣受矚目。業界傳出，4月生效的最新年度調薪方案，調幅約落在2%至4%，且大部分員工可能僅調薪2%。

另外，全體員工一體適用的結構性調薪方案，則傳出今年仍然沒有結構性調薪。

外界推測，尚無結構性調薪的可能性，在於台積電為因應未來景氣挑戰變化，因此傾向於保留更多營運資金在手。

據了解，台積電每年都會在4月調薪，且每年調薪都會視未來營運展望而定，例如先前晶圓代工產能嚴重吃緊，2021年就曾傳出結構性調薪20%，並在2022年傳出為因應通膨，年度調薪幅度高達8%以上，惟去年回歸調薪3%至5%的正常水準，顯示台積電調薪狀況會視景氣變化而定。根據台積電最新公布的去年財報，去年平均員工薪資為新台幣273.7萬元（約8.5萬美元），跌破新台幣300萬元（9.4萬美元）大關，低於2022年的新台幣317.5萬元（約9.9萬美元），但仍比2021年的新台幣246.3萬元（約7.7萬美元）高。

業界分析，台積電員工薪資成長高低與否，主要來自公司獲利分紅，薪水僅是基本盤，因此公司獲利配發的員工分紅才是台積員工期待的重點。台積電2023年度分紅總計約新台幣1001億8106萬元（31.4億美元），對比2022年度員工分紅總計約新台幣1214億400萬元（約38.1億美元）少了至少新台幣200億元（約6.2美億元）。