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外資圈第三高 瑞銀認錯：台積目標價升至875元台幣

記者楊淨淳／綜合報導
瑞銀最新報告將台積電目標價由新台幣750元大幅調升至新台幣875元。（路透）
瑞銀最新報告將台積電目標價由新台幣750元大幅調升至新台幣875元。（路透）

台積電先進製程稱霸業界，今年來股價一路走高，累計大漲逾27%，打臉先前看衰的外資。瑞銀證券今年初將台積電目標價調降至新台幣750元，如今認錯，將目標價由新台幣750元大幅調升至新台幣875元，為外資圈第三高目標價，並指出在樂觀情境下，有望上看千元新台幣，維持「買進」評等。

瑞銀證券半導體產業分析師艾藍迪（Randy Abrams）今年初基於毛利率與匯率影響考量，將台積電2024年每股純益調降至新台幣37.5元，並將台積電目標價由新台幣760元降至新台幣750元。

艾藍迪表示，看好台積電2024年仍將保持強勁成長，不過，認為台積電今年來漲幅已拉大，因此雖維持「買進」評等，不過將其從亞太區看漲關鍵個股名單中移除。

艾藍迪在最新報告指出，預期台積電在4月18日法說會中，將重申營收年增20%至25%的強勁成長展望。艾藍迪並將台積電2024年與2025年每股純益預估值從新台幣37.5元與新台幣46.16元，分別新台幣上調至新台幣38.44元與新台幣47.25元，並將目標價由新台幣750元調高至新台幣875元，維持「買進」評等。

目前共有五家外資給予台積電的目標價超過新台幣850元，最高的是滙豐新台幣993元，再來是美銀新台幣880元，接下來是瑞銀證券875元、摩根大通（小摩）新台幣850元、摩根士丹利（大摩）新台幣850元。其中，大摩樂觀情境下更上看1,080元，瑞銀的樂觀情境目標價則上看新台幣1000元。

艾藍迪表示，雖然智慧手機（占台積電銷售額35%）方面，iOS表現持平，Android陣營補貨速度也有所放緩，但高速運算（HPC）隨著升級到高階製程而逐漸接近營收的50%，將支持台積電強勁增長。

他分析，主要驅動因素有四，其一是AI GPU和ASIC強勁成長，確保2025年進一步提升產能；其次是2024下半年蘋果和Android陣營的3奈米產能成長以及2025年AI領域成長；第三，HPC產品的定價和額外費用，最後是外匯和電力成本可控。

艾藍迪將台積電2024年資本支出預期維持在300億美元，預計2026年2奈米收入成長前，2025年資本支出將成長 至350億美元。

台積電年初一度重挫跌至新台幣578元至新台幣588元之間震盪，之後在多項利多激勵下，股價扶搖直上，3月8日盤中一度創下新台幣796元天價，昨日小幅拉回新台幣4元，收新台幣758元，累計今年來漲幅達27.8%；外資買盤是最大推手，累計至20日，共買超新台幣35.32萬張。

台積電 證券 AI

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