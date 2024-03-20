營建、勞力成本飆高 台積電供應商延後在美設廠
日經新聞報導，台積電與英特爾的至少五家供應商，都已延後在美國亞利桑納州的建廠行動，顯示要在美國複製晶片供應鏈的挑戰比原先預期還要更大。
此前，隨著台積電、英特爾在亞利桑納州興建晶圓廠，化學和材料製造商李長榮化工（簡稱榮化）、Solvay、長春集團、關東鑫林亞利桑納分公司（KPPC Advanced Chemicals）和崇越科技等業者，也都宣布在亞利桑納州的設廠計畫並購買土地。
但報導引述多位半導體產業主管的說法指出，由於營建材料和勞力成本飆高，且營建勞工短缺，這些工廠的興建工作都已暫緩或大幅縮減規模。其中一些建廠作業延後可能只是暫時的，但其他建廠計畫則是要通盤檢討，而且沒有重啟的具體時間表。供應商說，英特爾和台積電的設廠進度比預期慢，也是延後建廠計畫的原因之一。
日經分析，這種情況並非個案，代表是更結構性的因素所造成。三位半導體材料產業的主管透露，在亞利桑納州建廠的成本，已膨脹至亞洲設廠成本的四倍或五倍，比原先規畫的預算高出「好幾倍」。
榮化總經理劉文龍向日經表示，會調整在亞利桑納州的美國廠興建步調，理由是成本飆高，初步將透過海運化學品到美國的方式，供應給在美國的客戶，不會急著在當地蓋製造廠。榮化的客戶包括台積電、英特爾和美光等。
知情人士也透露，半導體用高純度雙氧水頂尖供應商比利時業者Solvay，也已延後興建亞利桑納工廠，除了成本疑慮，還擔心英特爾、台積電擴產的進度會比預期還久。
另一家半導體用高純度雙氧水大廠台灣長春集團，則大幅縮減亞利桑納新廠的營建規模，因為成本比預期高了數倍。
關東鑫林亞利桑納分公司延後在當地興建高純度硫酸廠，該公司主管透露，「主要原因就是當地需求還不需要那麼多的本地供應」。長春集團和關東鑫林不願對上述置評，Solvay則說正在了解此事。
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