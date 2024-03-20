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營建、勞力成本飆高 台積電供應商延後在美設廠

編譯葉亭均／綜合報導
日經亞洲報導，台積電與英特爾的至少五家供應商延後在美國亞利桑納州的建廠行動。圖為英特爾的工程師手持測試品。（美聯社）
日經亞洲報導，台積電與英特爾的至少五家供應商延後在美國亞利桑納州的建廠行動。圖為英特爾的工程師手持測試品。（美聯社）

日經新聞報導，台積電與英特爾的至少五家供應商，都已延後在美國亞利桑納州的建廠行動，顯示要在美國複製晶片供應鏈的挑戰比原先預期還要更大。

此前，隨著台積電、英特爾在亞利桑納州興建晶圓廠，化學和材料製造商李長榮化工（簡稱榮化）、Solvay、長春集團、關東鑫林亞利桑納分公司（KPPC Advanced Chemicals）和崇越科技等業者，也都宣布在亞利桑納州的設廠計畫並購買土地。

但報導引述多位半導體產業主管的說法指出，由於營建材料和勞力成本飆高，且營建勞工短缺，這些工廠的興建工作都已暫緩或大幅縮減規模。其中一些建廠作業延後可能只是暫時的，但其他建廠計畫則是要通盤檢討，而且沒有重啟的具體時間表。供應商說，英特爾和台積電的設廠進度比預期慢，也是延後建廠計畫的原因之一。

日經分析，這種情況並非個案，代表是更結構性的因素所造成。三位半導體材料產業的主管透露，在亞利桑納州建廠的成本，已膨脹至亞洲設廠成本的四倍或五倍，比原先規畫的預算高出「好幾倍」。

榮化總經理劉文龍向日經表示，會調整在亞利桑納州的美國廠興建步調，理由是成本飆高，初步將透過海運化學品到美國的方式，供應給在美國的客戶，不會急著在當地蓋製造廠。榮化的客戶包括台積電、英特爾和美光等。

知情人士也透露，半導體用高純度雙氧水頂尖供應商比利時業者Solvay，也已延後興建亞利桑納工廠，除了成本疑慮，還擔心英特爾、台積電擴產的進度會比預期還久。

另一家半導體用高純度雙氧水大廠台灣長春集團，則大幅縮減亞利桑納新廠的營建規模，因為成本比預期高了數倍。

關東鑫林亞利桑納分公司延後在當地興建高純度硫酸廠，該公司主管透露，「主要原因就是當地需求還不需要那麼多的本地供應」。長春集團和關東鑫林不願對上述置評，Solvay則說正在了解此事。

台積電 亞利桑納州 預算

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