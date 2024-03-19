輝達GTC登場 台鏈大贏家

輝達年度盛會「GTC 2024」登場，台灣相關供應鏈被看好是大贏家。(美聯社)

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC 2024」18日登場，瑞銀、摩根大通（小摩）等外資券商趕在大會前釋出最新報告，盛讚台灣相關供應鏈 躍居大贏家，台積電 、日月光投控、欣興、廣達、鴻海 、緯創、英業達、緯穎、奇鋐與雙鴻等都將受惠。

瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉，在最新釋出的「亞洲硬體透視」報告中指出，輝達最新GH200、GB200超級晶片，將為嶄新的AI伺服器架構帶來新機會，大幅嘉惠具有機架級別設計能力的台廠。

另外，散熱方案成本也將劇增，每個繪圖處理器（GPU）採取氣體冷卻的平均價格（ASP）為80美元至120美元，升級到液體冷卻之後，每個機箱的平均價格激增到1000美元至2000美元。

陳星嘉指出，台廠供應鏈中，負責GPU模組的鴻海、液冷的奇鋐與雙鴻、高速傳輸NVLink switch的緯創、主機板的緯創與英業達，伺服器與機櫃的廣達、鴻海、緯創、英業達等，都將成為受惠者。

相關台灣供應鏈當中，瑞銀首選廣達，主要看好廣達具備AI伺服器、汽車等雙重成長引擎，因此，陳星嘉將廣達目標價從280元台幣上調到306元台幣（約9.6美元），重申「買進」評等。至於鴻海、緯創、英業達的目標價及評等都維持不變，分別為鴻海142元台幣、「買進」；緯創140元台幣、「買進」；英業達55元台幣、「中立」。

數據中心目前採用液冷散熱技術仍十分有限，惟美超微（Supermicro）估計，未來數年液冷散熱滲透率將超過20%。相關台廠中，瑞銀仍未評價奇鋐與雙鴻，小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則都給予「優於大盤」評等，並給予奇鋐目標價750元台幣，雙鴻目標價為800元台幣（約25美元），都是外資圈中最高。

小摩看好B100、GB200都將採用台積電4奈米製程；CoWoS封裝消耗顯著增加，ABF基板消耗面積也擴增二倍，嘉惠日月光投控與欣興。

緯穎受惠於特殊應用IC（ASIC）伺服器 ODM市占高；B100家族採用800G網路，矽光子與共封裝光學的發展將帶來驚喜，助益台積電、日月光投控、欣興等，小摩對這幾檔台股也都給予「優於大盤」評等。