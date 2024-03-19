我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

輝達GTC登場 台鏈大贏家

記者張瀞文／綜合報導
輝達年度盛會「GTC 2024」登場，台灣相關供應鏈被看好是大贏家。(美聯社)
輝達年度盛會「GTC 2024」登場，台灣相關供應鏈被看好是大贏家。(美聯社)

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC 2024」18日登場，瑞銀、摩根大通（小摩）等外資券商趕在大會前釋出最新報告，盛讚台灣相關供應鏈躍居大贏家，台積電、日月光投控、欣興、廣達、鴻海、緯創、英業達、緯穎、奇鋐與雙鴻等都將受惠。

瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉，在最新釋出的「亞洲硬體透視」報告中指出，輝達最新GH200、GB200超級晶片，將為嶄新的AI伺服器架構帶來新機會，大幅嘉惠具有機架級別設計能力的台廠。

另外，散熱方案成本也將劇增，每個繪圖處理器（GPU）採取氣體冷卻的平均價格（ASP）為80美元至120美元，升級到液體冷卻之後，每個機箱的平均價格激增到1000美元至2000美元。

陳星嘉指出，台廠供應鏈中，負責GPU模組的鴻海、液冷的奇鋐與雙鴻、高速傳輸NVLink switch的緯創、主機板的緯創與英業達，伺服器與機櫃的廣達、鴻海、緯創、英業達等，都將成為受惠者。

相關台灣供應鏈當中，瑞銀首選廣達，主要看好廣達具備AI伺服器、汽車等雙重成長引擎，因此，陳星嘉將廣達目標價從280元台幣上調到306元台幣（約9.6美元），重申「買進」評等。至於鴻海、緯創、英業達的目標價及評等都維持不變，分別為鴻海142元台幣、「買進」；緯創140元台幣、「買進」；英業達55元台幣、「中立」。

數據中心目前採用液冷散熱技術仍十分有限，惟美超微（Supermicro）估計，未來數年液冷散熱滲透率將超過20%。相關台廠中，瑞銀仍未評價奇鋐與雙鴻，小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則都給予「優於大盤」評等，並給予奇鋐目標價750元台幣，雙鴻目標價為800元台幣（約25美元），都是外資圈中最高。

小摩看好B100、GB200都將採用台積電4奈米製程；CoWoS封裝消耗顯著增加，ABF基板消耗面積也擴增二倍，嘉惠日月光投控與欣興。

緯穎受惠於特殊應用IC（ASIC）伺服器 ODM市占高；B100家族採用800G網路，矽光子與共封裝光學的發展將帶來驚喜，助益台積電、日月光投控、欣興等，小摩對這幾檔台股也都給予「優於大盤」評等。

鴻海 台積電 供應鏈

上一則

寧德時代巨額分紅 或暗藏2深意

下一則

中國太陽能巨頭隆基綠能 擬裁員2萬人

延伸閱讀

矽谷盛事：輝達2024GTC人工智慧開發者大會今起召開

矽谷盛事：輝達2024GTC人工智慧開發者大會今起召開
輝達新一代GB200 AI晶片亮相 採用台積電N4P製程

輝達新一代GB200 AI晶片亮相 採用台積電N4P製程
南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片

南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片
大廠搶製AI晶片 韓媒估台積電市占近100%

大廠搶製AI晶片 韓媒估台積電市占近100%

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08
人工智慧（AI）晶片領頭羊輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。(世界新聞網FB)

黃仁勳：Nvidia的目標 要讓對手免費提供晶片也打不過

2024-03-11 10:40

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人