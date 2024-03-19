鴻海市值創新高 挑戰2兆元台幣

鴻海 身為蘋果最大代工夥伴，近期同步受惠AI 伺服器熱潮，鴻海18日股價收136元（台幣，下同，約4.3美元），改寫董事長劉揚偉上任以來新高價，並攀上逾13年高點，市值達1.88兆元（約588.8億美元），蓄勢挑戰2兆元。

隨著輝達 （NVIDIA）年度盛會「GTC 2024」今天起跑，劉揚偉親自赴美表達對客戶的支持，雙方也將揭露合作的下一世代AI伺服器，法人看好可望帶動鴻海今年雲端網路產品業績大幅成長。

鴻海昨天股價大漲4元或3.03%，成交量23.69萬張，收136元，連六紅，攀上2010年8月以來高點，也是劉揚偉在2019年中接下鴻海董座之後的高點。劉揚偉上任鴻海董座之後，前波股價高點是2021年3月23日的134.5元。

鴻海本月以來股價從103元附近起漲，波段漲幅逾三成。三大法人近五個交易日每天買超鴻海，合計買進30.70萬張，成為此波股價大漲的重要推手。

輝達19日舉行GTC 2024大會，劉揚偉率領鴻海艦隊出席，除了他本人將到場之外，鴻海集團伺服器兩員大將，包括工業富聯（FII）技術長周泰裕、鴻佰科技總經理丁肇邦等業務高層主管也都出席。屆時鴻海與輝達可望對外揭露雙方合作的下一世代產品。

法人表示，輝達規畫下一代AI晶片GB200（預期於2024年到2025年推出），傳出鴻海正在設計系統，B200價格預估為3.5萬美元，GB200預估為7萬美元，而擁有36個GPU（晶片）的伺服器機櫃（RACK）則高達150萬美元，透露新一代AI晶片價格堪稱倍增，挹注鴻海甚大。

鴻海除了有機會導入輝達新一代AI晶片模組與系統設計之外，該公司前三大客戶，包括蘋果、惠與科技（HPE）、戴爾正全面轉向AI應用與伺服器，鴻海可望跟著受惠。

鴻海之前上調2024年營運展望，由預估為中性，上調為顯著成長，以AI伺服器及零件成長最強勁，是今年最大亮點。