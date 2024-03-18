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傳馬雲拍板 阿里擬出脫大潤發、盒馬鮮生

記者謝守真／綜合報導
傳阿里巴巴擬出售大潤發、盒馬鮮生合計人民幣300億元給中糧集團。（中新社）
傳阿里巴巴擬出售大潤發、盒馬鮮生合計人民幣300億元給中糧集團。（中新社）

傳阿里巴巴擬出售大潤發、盒馬鮮生合計300億元（人民幣，下同，約41.69億美元）給中糧集團，消息人士指這是阿里創辦人馬雲在做最後拍板。分析認為，阿里有意去掉虧損的零售通路，專注在核心獲利的電子商務上，並投資更多在AI、雲計算等領域。

中糧集團是央企，為中國糧食業龍頭企業，資金實力雄厚，旗下有蒙牛及酒鬼酒等知名品牌，但其通路相對薄弱，若能收購零售通路，有助於補強其銷售通路。

一財網報導，阿里在傳出正考慮出售銀泰百貨後，又有消息指出，阿里正在尋求出售部分消費部門包括盒馬鮮生、大潤發等資產，阿里內部基本已確定把大潤發和盒馬出售給中糧，大潤發約100億元，盒馬約200億元。對此，盒馬及大潤發相關負責人皆否認出售消息。

事實上，今年2月，阿里董事長蔡崇信在其財報電話會議上對「阿里退出實體零售」消息回應稱，阿里的資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業務，它們不是核心的聚焦業務，阿里退出也是合理的，但考慮到當前的市場情況，退出可能需要時間去實現。

路透2月初曾指，有知情人士表示，關於上述出售計畫正值蔡崇信和新任命的首席執行官吳詠銘領導下，已將重點轉向核心盈利電子商務業務模式，同時切割非核心虧損部門之際。

市場研究公司凱度消費者指數總監楊傑全分析，隨著阿里管理層的變動，更加專注於自己的核心業務，而「這顯然是中國國內的電子商務」，未來，阿里更希望投資更多AI人工智慧、雲計算以及海外擴張。

第一財經指出，大潤發方面稱，目前正忙於在中國全國擴張，從今年1月開始，高鑫零售（大潤發主體上市公司）便加速開店。大潤發、大潤發super、M會員商店等多個業態今年將在中國開出21家門市。

中新經緯報導，阿里內部基本上已經確定，把大潤發和盒馬出售給中糧，雙方框架協議已經擬定，是馬雲在阿里內部做了最後拍板。

值得注意的是，盒馬已不只一次傳出售消息。去年12月，盒馬也曾否認被出售傳聞，另外，今年3月初，多家盒馬門店傳出撤櫃關門的消息。盒馬聲明稱，由於物業合約到期，和個別商場不景氣等原因，今年上半年盒馬鮮生正常進行尾部門店汰換，在中國關閉六至七家門市，目前有超過360家門市正常運作中。

傳阿里出售零售通路 資料來源：新聞整理
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