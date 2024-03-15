AI助力 鴻海上調今年營運展望

鴻海董事長劉揚偉。本報資料照片

鴻海 董事長劉揚偉14日於法說會上表示，隨著生成式AI 應用增加，使得AI伺服器業務能見度變得很高，因此上調今年營運展望，由先前預期的中性，轉為顯著成長。

劉揚偉並未揭露「顯著成長」換算成百分比的幅度。至於今年毛利率走勢，鴻海坦言，將受通膨，匯率，新事業資本支出折舊費用等影響，集團會努力改善毛利率表現。

針對外界最關注的AI業務動態，劉揚偉指出，鴻海2024年GPU模組業務年增幅度將超過三位數百分比，AI伺服器營收成長逾四成，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重將達四成以上，顯示鴻海在AI伺服器的領導地位。

劉揚偉並透露，他下周將親自赴美參加輝達GTC大會。法人詢問鴻海過去的伺服器經營模式，與未來的AI伺服器模式有何不同？劉揚偉說，下周輝達GTC大會就會讓外界看到新合作模式。

劉揚偉指出，目前除了雲端 服務供應商（CSP）客戶，品牌客戶也開始積極發展AI伺服器，讓鴻海新增許多訂單，加上通用型伺服器回穩，使得整個雲端網路產品強勁成長，讓鴻海由原先預估今年營運中性，轉為顯著成長。

他說，目前鴻海是最大的GPU模組供應商之際，GPU基板也將逐季擴產，下游的伺服器機櫃、伺服器整機等系統組裝也會積極爭取。

至於鴻海在AI伺服器的競爭優勢，他強調，鴻海掌握AI數據中心的關鍵零組件，包括高效能的運算伺服器、儲存器、交換器、電源供應解決方案，以及先進的散熱技術等，鴻海是唯一可以提供AI數據中心全方位的解決方案公司。

電動車事業方面，劉揚偉說，納智捷n7（Model C）接單目前超過9,000輛，整年將超過1萬輛，第3季前交付完成，營收將超過百億元。海外客戶也一直在洽談，不同客戶有不同版本，預計2025年底到2026年初，將會在美國與東南亞市場分別推出。至於Model B今年第4季量產準備，今年底開始接受預訂，「請大家拭目以待」。

低軌衛星方面，他指出，將取得國際客戶低軌道衛星關鍵零組件訂單；同時，鴻海結合自身在ICT產業精密加工能力，拿下國際主要衛星通訊商的地面設備訂單，將進一步貢獻集團營收。

鴻海14日最後一盤逾1.1萬張大單敲進急拉翻紅，終場漲0.5元、收121元，本月以來大漲逾17.4%，外界以「大象跳舞」形容近期股價勁揚的走勢。

劉揚偉提到，鴻海並非大象，而是一群反應迅速、嗅覺靈敏的狐狸。如同集團的英文名字「FOXCONN」一樣，這群狐狸過去幾年無論對內或對外，都本著分享共榮的新鴻海精神，讓集團整體力量能真正釋放出來，也反映在獲利及近期股價表現。