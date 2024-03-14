國家隊護盤 中國股票型ETF 規模衝破人民幣2兆元

中國股票型ETF總規模已突破人民幣2兆元大關。（取材自新華網）

中國權益類ETF（股票型ETF）迎來新的里程碑。專業金融數據平台Choice統計顯示，權益類ETF總規模已突破2兆元（人民幣，下同，約2782億美元）大關，其中，規模最大的華泰柏瑞滬深300ETF更達到2002億元，創下歷史新高。

中國國家隊進場護盤就是以A股ETF為主，造就A股ETF規模頻創新高。業內人士認為，在官方大力支持長線資金入市的背景下，A股ETF正迎來更好的發展契機。

Choice統計數據顯示，截至3月8日，權益類ETF規模2兆196億元，較去年底的1兆6813億元，大增3383億元。

從單檔產品情況來看，2月以來，易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF的規模相繼突破千億元，規模最大的華泰柏瑞滬深300ETF，最新規模在本月12日達到2002億元，成為首檔超過2000億元的ETF。

從今年以來的發展情況來看，權益類ETF爆發式成長主要緣於滬深300ETF、中證ETF等ETF吸引大量資金湧入，尤其易方達、華泰柏瑞、嘉實和華夏等四家公司旗下滬深300ETF火熱，今年以來淨申購額合計就高達2502億元，其中有不少資金就來自國家隊。

2024年以來，資金持續借道ETF入市，尤其指數型ETF產品表徵市場整體行情，已成為各類投資 者配置A股的有力工具，目前全市場共有五檔ETF躋身千億元俱樂部，其中四檔ETF均追蹤滬深300指數。

目前中國公募基金行業總規模約28兆元，但從基金類型來看，絕大部分是債券 基金和貨幣 基金，權益類基金規模僅有7兆元，占比不到三成。在權益類ETF突破2兆元的情況下，ETF占所有權益類基金的比率已經超過了四分之一。

對於ETF市場來說，不管是權益類ETF總規模突破2兆元，還是單檔產品規模超過2000億元，均具有指標意義，表明ETF已走到大陸公募基金舞臺的中央，未來發展空間巨大。