鴻海砸70億人民幣 在中設綠能基金 滿足蘋果使用綠電要求

鴻海投資大陸綠能事業 資料來源：鴻海

鴻海 衝刺綠能 布局，13日宣布與旭智資本合資成立綠能資產管理公司，擬設立總規模達70億元（人民幣，下同，約9.74億美元）綠能開發基金，拓展大陸綠能業務。

鴻海預期，此次計畫將透過直接投資 綠電產業，獲得綠電權益，協助集團永續發展，加速帶領供應鏈邁向淨零碳排，創造穩定的投資收益。

全球ESG浪潮愈來愈大，蘋果等品牌廠要求供應鏈強化綠能布局，鴻海加快在兩岸布建綠能量能，去年3月宣布攜手中華開發資本共同成立開鴻能源公司，資本額60億元，投入綠能產業，提供企業綠電也帶來相對穩定的投資收益。這次鴻海在大陸成立綠能基金，兩岸策略同步之餘，也滿足大客戶蘋果對供應鏈使用綠電的要求。

鴻海表示，與旭智資本合作分為兩個項目，首先是鴻海運用旭智資本在全球能源開發領域多年的投資及營運經驗，雙方合資設立資本額人民幣20億元的綠能資產投資公司投資綠色發電項目，最終目標每年取得20億度綠電權益，相當於台灣49萬戶家庭用電需求。

第二，雙方規劃設立目標規模人民幣70億元的綠能開發基金，布局太陽能、風能及配套儲能等綠電產業，預估可取得60億度綠電權益。

鴻海在大陸同時成立綠能資產投資公司和設立綠能開發基金，大規模且快動作，展現鴻海對2050淨零策略的決心。

鴻海集團去年使用綠電比率超過40%，超前達成預定目標。主要是自建太陽能、擴大綠電採購、投資再生能源。

鴻海指出，要以集團的產業領導地位帶領供應鏈同步淨零，但取得綠電卻是供應鏈最大挑戰。鴻海去年率先在台灣推出綠能投資平台，提供鴻海及上游供應鏈可以投資並取得綠電，廣受合作夥伴好評。

鴻海2020年宣布響應CA100+，目標2050年達到淨零排放，集團設定2030年綠電占比將達50%，作為邁向淨零的重要里程碑。

鴻海2023年4月通過科學碳目標倡議組織（SBTi）目標驗證後，後續依循攝氏1.5度升溫路徑，設定科學基礎減量目標（SBT）逐步邁進，以符合國際倡議的減量目標與機制，採用營運節能、直購綠電、綠電建置、投資購買綠電憑證四大手段，來降低溫室氣體排放量。