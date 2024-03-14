我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

鴻海砸70億人民幣 在中設綠能基金 滿足蘋果使用綠電要求

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海投資大陸綠能事業 資料來源：鴻海
鴻海投資大陸綠能事業 資料來源：鴻海

鴻海衝刺綠能布局，13日宣布與旭智資本合資成立綠能資產管理公司，擬設立總規模達70億元（人民幣，下同，約9.74億美元）綠能開發基金，拓展大陸綠能業務。

鴻海預期，此次計畫將透過直接投資綠電產業，獲得綠電權益，協助集團永續發展，加速帶領供應鏈邁向淨零碳排，創造穩定的投資收益。

全球ESG浪潮愈來愈大，蘋果等品牌廠要求供應鏈強化綠能布局，鴻海加快在兩岸布建綠能量能，去年3月宣布攜手中華開發資本共同成立開鴻能源公司，資本額60億元，投入綠能產業，提供企業綠電也帶來相對穩定的投資收益。這次鴻海在大陸成立綠能基金，兩岸策略同步之餘，也滿足大客戶蘋果對供應鏈使用綠電的要求。

鴻海表示，與旭智資本合作分為兩個項目，首先是鴻海運用旭智資本在全球能源開發領域多年的投資及營運經驗，雙方合資設立資本額人民幣20億元的綠能資產投資公司投資綠色發電項目，最終目標每年取得20億度綠電權益，相當於台灣49萬戶家庭用電需求。

第二，雙方規劃設立目標規模人民幣70億元的綠能開發基金，布局太陽能、風能及配套儲能等綠電產業，預估可取得60億度綠電權益。

鴻海在大陸同時成立綠能資產投資公司和設立綠能開發基金，大規模且快動作，展現鴻海對2050淨零策略的決心。

鴻海集團去年使用綠電比率超過40%，超前達成預定目標。主要是自建太陽能、擴大綠電採購、投資再生能源。

鴻海指出，要以集團的產業領導地位帶領供應鏈同步淨零，但取得綠電卻是供應鏈最大挑戰。鴻海去年率先在台灣推出綠能投資平台，提供鴻海及上游供應鏈可以投資並取得綠電，廣受合作夥伴好評。

鴻海2020年宣布響應CA100+，目標2050年達到淨零排放，集團設定2030年綠電占比將達50%，作為邁向淨零的重要里程碑。

鴻海2023年4月通過科學碳目標倡議組織（SBTi）目標驗證後，後續依循攝氏1.5度升溫路徑，設定科學基礎減量目標（SBT）逐步邁進，以符合國際倡議的減量目標與機制，採用營運節能、直購綠電、綠電建置、投資購買綠電憑證四大手段，來降低溫室氣體排放量。

鴻海 綠能 投資

上一則

超車三星 華為躍全球折疊機霸主

下一則

國家隊護盤 中國股票型ETF 規模衝破人民幣2兆元

延伸閱讀

蘋果年虛擲10億…從電動車、VR裝置到AI 彭博直指庫克失誤連連

蘋果年虛擲10億…從電動車、VR裝置到AI 彭博直指庫克失誤連連
鴻海董事長劉揚偉 打造養身照護中心

鴻海董事長劉揚偉 打造養身照護中心
蘋果砸逾10億加碼中國 滬深擴建實驗室

蘋果砸逾10億加碼中國 滬深擴建實驗室
蘋果在歐洲重大讓步 開發商可直接向消費者發布App

蘋果在歐洲重大讓步 開發商可直接向消費者發布App

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用