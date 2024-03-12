寧德時代目標價 大摩上調14% 下季起獲利可望重返成長

大摩認為，寧德時代絕對是成長股，並認為寧德時代或將成為「長期的搖錢樹」。（新華社資料照片）

摩根史坦利最新報告指出，鋰電池價格戰已接近尾聲，中國動力電池龍頭寧德時代準備透過新一代大規模生產線提高生產效率，料其在今年首季獲利放緩後，將在接下來幾季恢復獲利年增長，大摩並調高寧德時代的目標價14%。

消息一出，寧德時代11日股價大漲14.4%，收人民幣180.8元，總市值人民幣7956億元（約1106億美元）。

財聯社報導，大摩在報告指出，已看到寧德時代在基本面上的多個拐點，因此上調公司評級至「超配」，同時，將公司目標價上調14%至人民幣210元。

報告認為，隨著鋰電池產業的價格競爭幾乎要結束，寧德時代準備透過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢，而美國《降低通膨法案》的不利因素似乎已漸被消化。

報告進一步分析，2024年寧德時代的利潤 率可能好於市場預期，預計在2024年第1季放緩之後，該公司將在未來幾季恢復稅前利潤成長。據2023年業績預告，寧德時代預計該年淨利人民幣425億元至455億元（約59億美元至63億美元），年增38.3%至48%。

大摩認為，寧德時代絕對是成長股，並認為寧德時代或將成為「長期的搖錢樹」。大摩分析師Jack Lu亦指出，寧德時代作為全球領先的電池製造商，受益於電動車 市場的快速成長和電池需求的攀升。儘管電動車的成長偶爾可能出現停頓，但考慮到全球對電動車轉型的承諾，從長遠來看，電動車的滲透率仍將穩固。

目前，在全球電池裝車量排名，寧德時代仍居於榜首。韓國資訊機構SNE Research數據顯示，2024年1月，全球動力電池裝車量為51.5G Wh，年增60.6%。其中，寧德時代電池裝車量為20.5GWh，與去年同期相比增長88.1%，市占率達39.7%，年增5.8個百分點。