我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

寧德時代目標價 大摩上調14% 下季起獲利可望重返成長

記者謝守真／綜合報導
大摩認為，寧德時代絕對是成長股，並認為寧德時代或將成為「長期的搖錢樹」。（新華社資料照片）
大摩認為，寧德時代絕對是成長股，並認為寧德時代或將成為「長期的搖錢樹」。（新華社資料照片）

摩根史坦利最新報告指出，鋰電池價格戰已接近尾聲，中國動力電池龍頭寧德時代準備透過新一代大規模生產線提高生產效率，料其在今年首季獲利放緩後，將在接下來幾季恢復獲利年增長，大摩並調高寧德時代的目標價14%。

消息一出，寧德時代11日股價大漲14.4%，收人民幣180.8元，總市值人民幣7956億元（約1106億美元）。

財聯社報導，大摩在報告指出，已看到寧德時代在基本面上的多個拐點，因此上調公司評級至「超配」，同時，將公司目標價上調14%至人民幣210元。

報告認為，隨著鋰電池產業的價格競爭幾乎要結束，寧德時代準備透過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢，而美國《降低通膨法案》的不利因素似乎已漸被消化。

報告進一步分析，2024年寧德時代的利潤率可能好於市場預期，預計在2024年第1季放緩之後，該公司將在未來幾季恢復稅前利潤成長。據2023年業績預告，寧德時代預計該年淨利人民幣425億元至455億元（約59億美元至63億美元），年增38.3%至48%。

大摩認為，寧德時代絕對是成長股，並認為寧德時代或將成為「長期的搖錢樹」。大摩分析師Jack Lu亦指出，寧德時代作為全球領先的電池製造商，受益於電動車市場的快速成長和電池需求的攀升。儘管電動車的成長偶爾可能出現停頓，但考慮到全球對電動車轉型的承諾，從長遠來看，電動車的滲透率仍將穩固。

目前，在全球電池裝車量排名，寧德時代仍居於榜首。韓國資訊機構SNE Research數據顯示，2024年1月，全球動力電池裝車量為51.5GWh，年增60.6%。其中，寧德時代電池裝車量為20.5GWh，與去年同期相比增長88.1%，市占率達39.7%，年增5.8個百分點。

電動車 5G 利潤

上一則

鴻海市值重返1.5兆台幣 攀七個月新高

下一則

深圳去年產量178.6萬輛 躍中國新能源車第一城

延伸閱讀

寧德、北汽、小米、京能科技 籌組電池國家隊

寧德、北汽、小米、京能科技 籌組電池國家隊
寧德動力電池裝車量 1月市占率近40％ 稱冠全球

寧德動力電池裝車量 1月市占率近40％ 稱冠全球
寧德時代M3P電池有望裝車特斯拉 華為已搶先採用

寧德時代M3P電池有望裝車特斯拉 華為已搶先採用
鎖定工程機械 寧德時代攜手龍工開發動力電池

鎖定工程機械 寧德時代攜手龍工開發動力電池

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
61歲的輝達執行長黃仁勳如今身價逾690億元，擠身全球頂級富豪名單。但黃仁勳1972年才和哥哥移民美國。(記者侯永全／攝影)

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

2024-03-04 23:56
蘋果已連跌五個交易日，從今年初來累計下跌約12%。(歐新社)

蘋果股價今年慘摔12% 下個利空會是巴菲特續賣引發大逃殺？

2024-03-05 20:56

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利